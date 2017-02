Trump defenderá que paz não depende da criação da Palestina, diz imprensa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta terça (14) que a paz entre Israel e palestinos não precisa necessariamente estar atrelada com a criação de um Estado palestino ao lado do Estado judaico. A informação foi passada por um membro do gabinete às agências de notícias. Se confirmada, será uma forte guinada em relação à defesa de Obama e da maior parte da comunidade internacional pela solução dos dois Estados. Segundo o integrante da Casa Branca, o republicano defenderá a paz entre os dois lados e oferecerá a participação dos americanos no processo no encontro com o premiê de Israel, Binyamin Netanyahu, nesta quarta (15). Ele afirma, porém, que depende de israelenses e palestinos determinarem que tipo de paz fará parte do acordo e que os americanos vão trabalhar como facilitadores no processo, mas sem determinar nenhuma regra. A posição de Trump, se for esta, deverá agradar principalmente a direita israelense e os colonos de Jerusalém Oriental e Cisjordânia, que defendem a anexação de todo o território palestino para Israel. Este é um novo sinal de que a relação do presidente com o Estado judaico será mais amigável do que a adotada por Obama, que vivia às turras com Netanyahu e criticou diversas vezes as atitudes do governo israelense. Antes de assumir, o republicano criticou a abstenção feita pelo democrata à decisão do Conselho de Segurança da ONU que exigiu ao Estado judaico parar a expansão de novos assentamentos nos territórios palestinos. Antes disso, indicou como embaixador David Friedman, financiador de colônias e que prometeu mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, e indicou o genro, o judeu Jared Kushner, para assessorá-lo no processo de paz. Porém, a primeira menção a Israel após a posse contrariou a expectativa do governo local. No dia 2, o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse que a expansão das colônias "pode não ajudar a paz" com os palestinos. Além da visita a Trump, Netanyahu deverá se encontrar com o presidente da Câmara, Paul Ryan, e com os líderes republicano no Senado, Mitch McConnell, e democrata, Chuck Schumer.