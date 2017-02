A importância da consistência entre sua imagem pessoal e profissional

Vejo muitos profissionais não perceberem a importância de se estabelecer uma conexão entre a imagem e a postura desejadas no ambiente de trabalho e a imagem e a postura adotadas nos momentos de lazer. Por mais que os ambientes e as circunstâncias sejam completamente diferentes, você é uma única pessoa e a forma de se comportar e de se apresentar influencia na imagem profissional que está construindo, independente do lugar. É uma questão de consistência.

