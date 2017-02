Secretaria Municipal de Saúde oferece cursos de pós-graduação

A Secretaria Municipal da Saúde, em parceria com o Hospital Sírio Libanês e o Ministério da Saúde, oferta quatro cursos de pós-graduação para servidores e trabalhadores do SUS Curitiba. As inscrições podem ser feitas até 24 de fevereiro pelo e-mail cescursossirio@sms.curitiba.pr.gov.br .

São ofertadas 140 vagas nos cursos de Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente; Vigilância em Saúde; Preceptoria em Residência Médica no SUS; e Preceptoria no SUS. É uma oportunidade de acesso à pós-graduação para os profissionais da saúde, promovendo o desenvolvimento crítico, reflexivo e comprometido com o SUS, nas diferentes áreas da gestão.

Maiores informações podem ser obtidas no Centro de Educação em Saúde (CES) da Secretaria Municipal da Saúde, pelo telefone 3360-4963.