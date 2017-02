Calor deve continuar, com chuvas isoladas

Previsão é de 30º C de temperatura

O calor se intensifica sobre as regiões paranaenses durante este sábado, segundo o Simepar. O Sol predomina desde cedo, favorecendo ao rápido aquecimento diurno em todos os setores. Com isso, a previsão é para termos uma tarde com mais de 30,0 °C de temperatura máxima.

De acordo com o climatempo, a temperatura em Curitiba deve variar entre 19ºC e 32ºC. Sol, com nevoeiro de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Entre o Norte Pioneiro, Campos Gerais e Leste do Estado, entre a tarde e a noite, eventos de chuvas isoladas podem ser verificados, porém serão precipitações de curta duração, ou seja, não atingem muitas áreas ao mesmo tempo.