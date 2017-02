Curitiba tem o melhor hostel brasileiro, segundo viajantes

O publicitário argentino Alejandro Gomez: interação (foto: Franklin de Freitas)

Um estudo do Hostelworld, site de reserva de hostel, revela que o Brasil foi um dos destinos que receberam visitantes em 2016. O Brasil ocupa o 26º lugar nesta lista de destinos mais visitados por jovens viajantes, enquanto o Rio Janeiro,43ª posição das cidades mais visitadas do Mundo. Apesar de o Rio ser o destino preferido pelos turistas, é em Curitiba que fica o melhor hostel do País, segundo uma lista dos 10 melhores hostels do Brasil, elaborada pelo site Trivago.

O Motter Home Curitiba é o número 1 da lista, avaliado com a nota 94,56, o chamado Trivago Rating Index 2016. O espaço fica no bairro Mercês, perto de onde fica a Torre Panorâmica da Telepar e do centro histórico da cidade, localizado no São Francisco.

O Motter Home é um dos 16 espaços destinados à hospedagem de mochileiros em Curitiba, segundo a listagem do Hostelworld. O Backpackers Hostel de Curitiba, que também está na listagem do Hostelword, é outro endereço de mochileiros na Capital paranaense. E, neste período de férias, quem passa pela Rua Nilo Peçanha, 243, no bairro São Francisco, certamente acredita que o espaço é um novo endereço da noite da cidade.

Lá funciona Backpackers Hostel de Curitiba, que nesta época do ano fica lotado. Apesar de Curitiba não aparecer na lista das cidades mais procuradas por mochileiros, o movimento no local é grande. O publicitário Alejandro Gomez, 40 anos, natural de Buenos Aires, é um dos viajantes adeptos dos hostels. Ele conta que já viajou para vários lugares do mundo. “Além de ser mais barato, o espaço proporciona uma maior interação das pessoas, a possibilidade de fazer novos amigos”, conta. Ele cita como um exemplo, um amigo francês. “Nos conhecemos em uma viagem a Morro de São Paulo e já nos encontramos em outros lugares, como França e Rio”, diz.

O que atrai vários viajantes ao Backpackers Hostel de Curitiba é a programação. Toda as sextas-ferias, durante a alta temporada, há shows de MPB, jazz e bandas locais. Ontem, foi realizado o show do projeto musical MUV (Movimento Uniformemente Variado) com suingue samba-funk, soul e afro- pop no pré Carnaval.