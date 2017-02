Boa Vista, Bairro Novo e Cajuru têm festa de carnaval nesta semana

A Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) promove nesta semana festas em comemoração ao carnaval nas regionais Boa Vista, Bairro Novo e Cajuru. Além de incentivar o convívio social e lazer, os eventos estimulam a prática de atividades físicas e divulgar as ações da secretaria para a comunidade.

“A secretaria busca oferecer um momento de diversão e integração que ajude na melhoria da autoestima, fortalecimento dos vínculos sociais e estímulo para a prática de atividades físicas”, disse o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa.

A primeira festividade será na quarta-feira (22), às 9h, no Centro de Esporte e Lazer (CEL) Avelino Vieira, com o aulão de carnaval Agita Boa Vista, que contará com atividades aeróbicas e de dança temáticas.

Na quinta-feira (23), a partir das 14h, a unidade da secretaria no Bairro Novo fará o primeiro Baile da Melhor Idade de Carnaval, na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Entre as atrações do evento estão show de banda ao vivo, dança e eleição do rei e rainha.

Na sexta-feira (24), a festa começa às 8h, no CEL Vila Oficinas, com o Folia Fitness Cajuru, que terá atividades de ginástica, exercícios aeróbicos, dança e mesa de sucos e frutas. Todos os eventos são abertos ao público.

São parceiros da secretaria de Esporte na realização das festividades a Fundação de Ação Social (FAS), Secretaria Municipal da Saúde e Fundação Cultural de Curitiba.

Serviço

Agita Boa Vista

Data: quarta-feira (22/02)

Horário: 9h

Local: Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira (Rua Guilherme Ihlenfeldt, 245, Bacacheri)

1º Baile da Melhor Idade de Carnaval

Data: quinta-feira (23/02)

Horário: às 14h

Local: Igreja Nossa Senhora Auxiliadora (Rua Arapongas, 1.399, Vila Rio Negro, Sítio Cercado)

Folia Fitness Cajuru

Data: sexta-feira (24/02)

Horário: 8h

Local: Centro de Esporte e Lazer (CEL) Vila Oficinas Oficinas (Rua Nilton João Marchesini, 49, Cajuru)