Jovem suspeito de homicídio é preso no bairro Cajuru

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esclareceu na última semana, um homicídio que vitimou Alex Fernando dos Santos, 21 anos, morto a tiros. O suspeito do crime identificado de 20 anos, foi preso pela equipe policial na tarde de sexta-feira (17), no bairro Cajuru, durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva e outro de busca e apreensão domiciliar.

As investigações iniciaram logo depois que a DHPP foi notificada sobre o crime. O fato aconteceu no dia 13 de novembro do ano passado, quando a vítima foi atingida com vários disparos de arma de fogo após uma discussão com o suspeito do crime.

