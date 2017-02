Na súmula do Atletiba, árbitro relata 18 não credenciados no jogo

Trecho da súmula do Atletiba (foto: Reprodução/Federacaopr.com.br)

O árbitro Paulo Roberto Alves Jr relatou na súmula do Atletiba de domingo os motivos para a não realização da partida. O documento foi divulgado nessa segunda-feira (dia 20) e pode ser lido na íntegra aqui, em arquivo PDF no site da Federação Paranaense de Futebol.

No texto, o árbitro afirma que 18 pessoas não credenciadas estavam no entorno do gramado. Ele relata que pediu a retirada deles, o que não ocorreu. A PM também tentou, mas não conseguiu, segundo o documento. Segundo Alves Jr, os dirigentes de Atlético e Coritiba insistiram na permanência dos 18 – que formavam a equipe de transmissão do jogo pelo Youtube e pelo Facebook. Como não houve uma solução para o impasse, o árbitro aguardou 45 minutos e cancelou o jogo.