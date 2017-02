Venezuela e Bolívia passam a exigir vacina da febre amarela para brasileiros

Depois do Panamá e de Cuba, agora é a vez da Bolívia e da Venezuela passarem a exigir que os visitantes brasileiros tenham o certificado internacional de vacinação em dia contra a febre amarela. As medidas foram confirmadas pelo Portal Consular do Itamaraty.

No caso da Venezuela, a nova exigência já está valendo, mas há exceções. Quem atravessar a fronteira por via terrestre e for apenas até a cidade de Santa Elena, por exemplo, pode entrar no país portando apenas um certificado nacional de vacinação. Nas demais cidades ou para entradas por via aérea a apresentação da comprovação é obrigatória.

Para ler a notícia completa acesse o blog Embarque próximo.