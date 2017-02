Escola de samba de São Paulo homenageia Curitiba. Escute o samba enredo

(foto: Reprodução)

Curitiba será tema da escola de samba Nenê de Vila Matilde no carnaval paulistano. O desfile será no sábado (25), no sambódromo paulistano, e terá como enredo Coré Etuba – A Ópera de Todos os Povos, Terra de Todas as Gentes, Curitiba de Todos os Sonhos!, um retrato da diversidade cultural e étnica da capital paranaense.

O carnavalesco responsável pelo enredo, Alex Fão, visitou Curitiba e disse ter se surpreendido com riqueza cultural da cidade. “O meu maior desafio foi sintetizar tudo o que descobri. Foi muito difícil fazer algumas escolhas porque isso implicou em cortar temas maravilhosos que mereciam ser mostrados, mas tenho certeza de que os curitibanos vão se emocionar com o que verão na avenida”, afirmou.

Segundo o carnavalesco, o público assistirá a um belo encontro entre a águia, símbolo da escola, e a gralha azul, do paraná, descobrirá as origens africanas e indígenas de Curitiba, a construção de sua identidade, religiosidade e características que a fazem modelo para o Brasil. “A cidade é tão rica que poderíamos fazer não apenas um, mas vários desfiles diferentes”, disse.

Veja a letra do samba enredo:

VOAR…POR ESTE IMENSO PARAÍSO

QUE A NATUREZA ABENÇOOU

A ÁGUIA ENCONTRA A GRALHA AZUL

LENDAS, HISTÓRIAS VEM CONTAR

ENTRE AZALÉIAS, ARAUCÁRIAS E IPÊS

A SEMENTE QUE PLANTOU VAI FLORESCER

ÍNDIO LUTOU, SEU CHÃO CRAVOU

PRA AFASTAR A COROA PORTUGUESA

O BANDEIRANTE COBIÇA AS TRILHAS DO OURO

CACIQUE VALENTE PROTEGE O TESOURO

NEGRO CHEGOU, NESSE LUGAR

TRAZENDO A FÉ LÁ DO POVO DE ARUANDA

O NEGRO É REI, RAIZ VERDADEIRA

AJOELHOU, REZOU PRA SANTA PADROEIRA

SALVE A MISCIGENAÇÃO

EM CADA SONHO TOMA FORMA ESSE CHÃO

CULTURAS CRUZARAM O MAR

A ESPERANÇA REFLETIDA NO OLHAR

DESPERTA POTY, VEM VER A NOSSA ARTE ETERNIZADA

A POESIA COLORINDO AS CALÇADAS

SORRISO NO ROSTO, MEU POVO É MAIS FELIZ

FUTURO, QUALIDADE, EDUCAÇÃO

EXEMPLO DE MODELO À NAÇÃO

ÁGUIA GUERREIRA, UM ATO DE AMOR

CURITIBA É SINFONIA GENIAL

QUE VAI BRILHAR, NO PALCO NO MEU CARNAVAL

LÁ VEM NENÊ, SEGURA QUE EU QUERO VER

MEU SAMBA VAI LEVANTAR POEIRA

É O LADO LESTE SACUDINDO A AVENIDA

A VILA EXALTANDO CURITIBA