Cansada, estudante pede ajuda no Facebook para que tarado do Inter 2 seja preso

O desabafo da estudante de Fotografia Beatriz Feijó, 19 anos, no Facebook nesta terça-feira (21) levanta de novo a velha polêmica e sempre presente no cotidiano da mulher curitibana: o assédio sexual nos ônibus do transporte coletivo. Na sua postagem, ela pede ajuda para que algo seja feito com um tarado que sempre está no Inter 2, sentido Portão.

Inter 2 já teve tarado e ele foi preso e agredido pela população

"Preciso desabafar, ou pelo menos arranjar alguém que já tenha presenciado a ação desse cara. Peguei o Inter 2 hoje as 10:40, já é a quarta vez que pego o ônibus com esse cara, ele ta SEMPRE se masturbando e SEMPRE mexendo lá, a ultima vez que eu tinha visto esse cara, ele estava se masturbando atras de uma moça, chamei ela pra vir do meu lado, ele obviamente ficou puto, mas continuou naquela de se tocar, antes de abrir a porta, perguntei "CE NÃO TEM VERGONHA NÃO?" e ele continuou, mas começou com "VOCÊ GOSTA SUA VAGABUNDA.PUTA" me xingou de tudo que é coisa, aí saí correndo e fui trabalhar.", começa o desabafo da moça.

Assédio sexual e atos obscenos lideram denúncias das mulheres que andam de ônibus em Curitiba

Segundo a postagem, nesta terça (21) o mesmo home estava lá e de novo começou a se masturbar e olhar para ela: "Fiz uma cara de "algum problema?' . Aí começou ´TA OLHANDO O QUE VAGABUNDA, QUANDO EU DESCER VOU TE ENCHER DE PORRADA, VC VAI VER QUANDO VC DESCER, VOCÊ VAI VER´. Nisso, um cara perguntou se eu não queria trocar de lugar com ele, aceitei, a moça da minha frente começou a conversar comigo, dizendo que ele sempre faz isso, que também não era a primeira vez que ela tinha pego ônibus com ele fazendo as mesmas coisas, que ela já tinha visto ele abusar de outras meninas, que também já tinham descido e reclamado. Enfim travei, fui babaca de não ter conseguido tirar foto nem gravado, desci do ônibus (o cara também, (e saiu correndo feito louco)". Beatriz conta que foi falar com um guarda municipal, descreveu o cara e e para onde ele tinha corrido, "O Guarda me disse que o cara ja tinha arranjado confusão ali, e que já tinham dado "uma coça" nele, tentou procurar o cara, mas só apontou pro cabral-portão dizendo que ele provavelmente tinha pego aquele. O guarda disse que ficaria atento se o cara aparecesse ali de volta", conta ela.

Beatriz pede que as pessoas compartilhem a postagem para que o homem seja preso. "Ele está sempre de blusa cinza e calça larga, deve ter uns 35 anos, dentro do inter 2 sentido Portão, ele entra pelo Campina do Siqueira".

Em entrevista ao Bem Paraná, Beatriz diz que espera que as redes sociais ajudem a prender este homem e outros que atacam e cometem assédio sexual nos ônibus de Curitiba.