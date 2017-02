Comissão da Assembleia aprova venda de cerveja nos estádios

SAIBA MAIS

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa aprovou hoje parecer favorável ao projeto do líder do governo na Casa, deputado Luiz Cláudio Romanelli (PMDB), que libera a venda e o consumo de cerveja e chope nos estádios em dias de jogos de futebol no Paraná. De acordo com Romanelli, a venda será permitida desde a abertura dos portões para acesso do público até o término do evento. “É um direito do torcedor e sabemos que o problema da violência dos estádios não é culpa da cerveja”, defende ele.

