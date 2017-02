Confira o que abre e fecha em Curitiba durante o Carnaval

(foto: Luiz Costa/SMCS)

Durante o feriado de carnaval, algumas repartições e unidades da Prefeitura Municipal de Curitiba e suas secretarias estarão fechadas ou terão alteração em seu horário de funcionamento.

A Prefeitura estará fechada entre sábado e terça-feira. Na quarta-feira de cinzas a prefeitura funciona entre 14h e 18h.

Saiba quais serão os horários e o que abre e fecha entre sábado (25) e quarta-feira (1º de março).

REGIONAIS e RUAS DA CIDADANIA

Todos núcleos de Administração Regional, assim como as Ruas da Cidadania, estarão fechados de sábado (25) a terça-feira (28).

Na quarta-feira de cinzas (01), as Ruas da Cidadania funcionam das14h às 18h.

URBS

A Urbanização de Curitiba S/A (Urbs) não terá expediente externo de sábado (25) às 14h de quarta-feira (1). O atendimento na quarta-feira será das 14h e vai até às 18h.

Dias e horários de funcionamento dos serviços e equipamentos mantidos pela Urbs:

Shopping Popular/Capão Raso

Sábado (25) - aberto das 9h às 21h

Domingo (26) e segunda-feira (27) - fechado

Quarta-feira (1) - aberto das 13h às 21h

Rua da Cidadania da Matriz/Mercado Central

Fechado de sábado (25) a terça-feira (28)

Quarta-feira (1) atende das 13h às 19h

Arcadas de São Francisco

Fechado de sábado (25) a terça-feira (28)

Quarta-feira (1), aberto das 13h às 19h

Transporte

No sábado (25) e na segunda-feira (27) o Sistema de Transporte Coletivo Urbano atende o público com tabelas de horários dos sábados. No domingo (26) e terça-feira (28), seguirá as tabelas de domingo. Na quarta-feira de Cinzas (01), horários de dias úteis a partir das 12h.

Ainda no sábado (25), a linha Cabral/Osório contará com um ônibus a mais, e a linha Circular Centro, tanto no sentido horário como anti-horário, excepcionalmente funciona até às 19h.

Cartões-transporte

A aquisição e carregamento dos cartões-transporte é normal até sexta-feira (24), das 8h às 14h, e das 14h às 18h de quarta-feira de Cinzas (1). A aquisição dos cartões é feita na ala ferroviária da Rodoferroviária e o carregamento no prédio central da Urbs (Avenida Presidente Affonso Camargo, 330)

ESPAÇO EMPREENDEDOR

Fechados de sábado (25) até terça-feira (28)

Abre na quarta-feira (01), das 14h às 17h.

EDUCAÇÃO

Escolas, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), Centros Municipais de Atendimento Especializado (CMAEs) e unidades de educação integral estarão fechadas até quarta-feira (01).

Faróis do Saber

Fechados de sábado (25) a quarta-feira (1).

LIMPEZA PÚBLICA

Coleta de lixo domiciliar e do Lixo que Não é Lixo acontecem normalmente durante o carnaval.

MUSEUS

Museu de História Natural

Fechado de sábado (25) a terça-feira (28).

Reabre na quarta-feira (01), às 13h.

Museu Ferroviário

Sábado (25), aberto das 10h às 18h.

Domingo (26), aberto das 11h às 19h.

Fechado na segunda-feira (28).

Terça-feira (28), aberto de 10h a 18h.

Quarta-feira (1), aberto de 12h a 22h.

PARQUES E PRAÇAS

Jardim Botânico

Funciona normalmente, das 6h às 20h, com exceção do Jardim das Sensações, que permanece fechado durante todo o feriado.

Passeio Público

Aberto todos os dias, das 6h às 20h.

Zoológico de Curitiba

Segunda-feira (27), fica fechado para manutenção.

Sábado (25), domingo (26) e terça-feira (28), das 10h às 16h.

Quarta-feira (29), das 9h às 17h.

Memorial Árabe

Fechado de sábado (25) a quarta-feira (1).

Bosque João Paulo II e Memorial Polonês

O Bosque estará aberto todos os dias.

O memorial abre todos os dias de 9h às 18h, com exceção de segunda-feira (27) , quando estará fechado.

Bosque Alemão e Casa Encantada

O bosque estará aberto normalmente.

A Casa Encantada abre sábado (25) e domingo (26), das 9h às 13h. Hora do Conto: às 11h, 14h e 16h.

Bosque Zaninelli/Unilivre

Aberto normalmente durante o feriado de carnaval.

Parque São Lourenço

Aberto normalmente durante o feriado de carnaval.

Ópera de Arame e Parque das Pedreiras

Aberto normalmente durante o feriado de carnaval.

Pode ocorrer o fechamento sem aviso prévio.

Parque Tanguá

Aberto normalmente durante o feriado de carnaval.

Parque Tingui e Memorial Ucraniano

O parque estará aberto normalmente durante o feriado de carnaval.

O Memorial Ucraniano funciona normalmente, das das 10h às 18h, exceto na segunda-feira (27), quando estará fechado.

Parque Barigui

Aberto normalmente durante o feriado de carnaval.

TURISMO

Torre Panorâmica

Aberto durante o feriado de carnaval das 8h às 12h e das 14h às 19h.

A venda de ingressos ocorre até 18h30, porém, em dias de grande movimento, os portões podem ser fechados antecipadamente para atender todo o público dentro do horário estabelecido.

Atendimento ao Turista

O Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, no Centro Cívico, estará de sábado (25) a terça-feira (28) e voltará na quarta-feira (01), das 14h às 18h. Horário de atendimento dos pontos de atendimento ao turista:

Centro de Atendimento ao Turista do Jardim Botânico

Funciona todos os dias, das 9h às 18h.

Rodoferroviária

Funciona todos os dias, das 9h às 18h.

Aeroporto Afonso Pena

Sábado (25) e domingo (26), aberto das 7h às 18h.

Segunda-feira (27), aberto das 7h às 23h.

Terça-feira, aberto das 8h às 17h.

SAÚDE

Centro de Atenção Psicossocial (Caps)

Funcionam normalmente na segunda (27) e na terça-feira (28). Apenas os Caps 24 horas farão atendimento para os usuários que já estão nos leitos.

Hospital do Idoso Zilda Arns

Aberto 24 horas.

Maternidade Bairro Novo

Aberta 24 horas.

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Abertas 24 horas.

• UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.

• UPA Matriz: Hospital de Clínicas da UFPR - Rua General Carneiro, 289, Alto da Glória.

• UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3654, Boa Vista.

• UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.

• UPA Fazendinha: Rua Carlos Klemtz, 1883, Fazendinha.

• UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, 1995, Pinheirinho.

MERCADOS

Mercado Municipal

Sábado (25) - aberto das 7h às 18h

Domingo (26) - aberto das 7h às 13h (praça de alimentação até às 15 h)

Segunda-feira (27) - fechado

Terça-feira (28) - fechado

Quarta-feira (01) - aberto das 7h às 18h

Mercado Regional Cajuru

Sábado (25) - aberto das 7h às 18 h

Domingo (26) - aberto das 7h às 13h

Segunda-feira (27) – fechado

Terça-feira (28) - fechado

Quarta-feira (1º) – aberto das 13h às 18h

Varejão Capão Raso

Sábado (25) – aberto das 9h às 18h

Domingo (26) – fechado

Segunda-feira (27) – fechado

Terça-feira (28) – fechado

Quarta-feira (1º) – aberto das 13h às 18h

Armazém da Família

Sábado (25) - das 8h30 às 13h

Domingo (26) - fechado

Segunda-feira (27) - fechado

Terça-feira (28) - fechado

Quarta-feira (1º) – das 14h às 17h15

RESTAURANTE POPULAR

Fechado de sábado (25) a quarta-feira (01)

FEIRAS

Feiras Livres

Sábado (25) – abrem das 7h às 13h ou das 8 às 12h30

Domingo (26) – abrem das 8h às 12h30

Segunda-feira (27) – fechadas

Terça-feira (28) - abertura facultativa

Quarta-feira (01) - abertura facultativa

Feiras Norturnas

Sábado (25) - fechadas

Domingo (26) - fechadas

Segunda-feira (27) - fechadas

Terça-feira (28) - abertura facultativa

Quarta-feira (1º) – abrem das 17h às 22h

Feiras gastronômicas

Sábado (25) – abre das 12h às 21h

Domingo (26) – não abrem normalmente

Segunda-feira (27) – não abrem normalmente

Terça-feira (28) – não abrem normalmente

Quarta-feira (01) – não abrem normalmente

Feiras orgânicas

Sábado (25) - abrem das 7h às 12h

Domingo (26) - não abrem normalmente

Segunda-feira (27) - não abrem normalmente

Terça-feira (28) - abertura facultativa

Quarta-feira (01) - abertura facultativa

Feira do litoral

Sábado (25) – abrem das 7h às 14h

Domingo (26) – fechadas

Segunda-feira (27) – fechadas

Terça-feira (28) – fechadas

Quarta-feira (01) – fechadas

Ponto do Pescado

Sábado (25) – abre das 8h às 18h

Domingo (26) – fechado

Segunda-feira (27) – fechado

Terça-feira (28) – fechado

Quarta-feira (1º) – fechado

Direto da Roça

Sábado (25) – abrem das 7h às 12h

Domingo (26) – abrem das 8h às 12h

Segunda-feira (27) – fechado

Terça-feira (28) – fechado

Quarta-feira (1º) – fechado

Nossa Feira

Sábado (25) – fechado

Domingo (26) – fechado

Segunda-feira (27) – abertura facultativa

Terça-feira (28) – abertura facultaltiva

Quarta-feira (01) – abrem das 17h às 21h ou das 16h às 20h

Sacolões

Bairro Novo

Sábado (25) – abre das 8h às 14 h

Domingo (26) – fechado

Segunda-feira (27) – fechado

Terça-feira (28) – fechado

Quarta-feira (1º) – abre das 14h às 17h

Boa Vista

Sábado (25) – abre das 8h às 17h

Domingo (26) – fechado

Segunda-feira (27) – fechado

Terça-feira (28) – fechado

Quarta-feira (01) – abre das 9h às 19h

Boqueirão

Sábado (25) – abre das 8h às 18h

Domingo (26) – fechado

Segunda-feira (27) – abre das 9h às 20h

Terça-feira (28) – fechado

Quarta-feira (1º) – abre das 9h às 20h

Caiuá

Sábado (25) – abre das 9h às 13h

Domingo (26) – fechado

Segunda-feira (27) – fechado

Terça-feira (28) – fechado

Quarta-feira (1º) – abre das 14h às 17h

Carmo

Sábado (25) – abre das 8h às 15h

Domingo (26) – fechado

Segunda-feira (27) – abre das 9h às 19h

Terça-feira (28) – fechado

Quarta-feira (1º) – abre das 9h às 19h

Fazendinha

Sábado (25) – abre das 9h às 19h15

Domingo (26) – fechado

Segunda-feira (27) – fechado

Terça-feira (28) – fechado

Quarta-feira (1º) – abre das 9h às 20h15

Jardim Paranaense

Sábado (25) – abre das 8h às 14h

Domingo (26) – fechado

Segunda-feira (27) – fechado

Terça-feira (28) – fechado

Quarta-feira (1º) – abre das 14h às 17h

Monteiro Lobato

Sábado (25) – abre das 8h às 13h

Domingo (26) – fechado

Segunda-feira (27) – fechado

Terça-feira (28) – fechado

Quarta-feira (1º) – abre das 8h30 às 17h

Osternack

Sábado (25) – abre das 8h às 14h

Domingo (26) – fechado

Segunda-feira (27) – fechado

Terça-feira (28) – fechado

Quarta-feira (1º) – abre das 8h às 18h

Pinheirinho

Sábado (25) – abre das 9h às 20h

Domingo (26) – fechado

Segunda-feira (27) – fechado

Terça-feira (28) – fechado

Quarta-feira (1º) – abre das 9h às 20h

Santa Cândida

Sábado (25) – abre das 8h às 14h

Domingo (26) – fechado

Segunda-feira (27) – fechado

Terça-feira (28) – fechado

Quarta-feira (1º) – abre das das 8h30 às 20h30

Santa Efigênia

Sábado (25) – abre das 9h às 17h

Domingo (26) – abre das 8h às 12h

Segunda-feira (27) – fechado

Terça-feira (28) – fechado

Quarta-feira (1º) – abre das 14h às 17h

Santa Felicidade

Sábado (25) – abre das 8h às 13h

Domingo (26) – fechado

Segunda-feira (27) – abre das 9h15 às 19h

Terça-feira (28) – fechado

Quarta-feira (1º) – abre das 9h15 às 19h

Vilas Oficinas

Sábado (25) – abre das 8h às 14h

Domingo (26) – fechado

Segunda-feira (27) – fechado

Terça-feira (28) – fechado

Quarta-feira (1º) – abre das 14h às 17h

Vila Sandra

Sábado (25) – abre das 8h às 14h

Domingo (26) – fechado

Segunda-feira (27) – fechado

Terça-feira (28) – fechado

Quarta-feira (1º) – abre das 9h às 19h

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fechada de sábado (25) a terça-feira (28).

Na quarta-feira 901), aberta de 14h às 18h.