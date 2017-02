PM intensifica ações nas proximidades do Porto e apreende carga furtada

(foto: Divulgação/ 9º BPM)

Equipes da Polícia Militar fizeram uma grande recuperação de carga no final da manhã desta terça-feira (21/02), em Paranaguá, no Litoral. Ao todo, foram apreendidas 11 toneladas de fertilizantes e cerca de três toneladas de soja e cevada que estavam escondidas em um depósito. A ação faz parte de uma intensificação no policiamento feito pela PM nas proximidades do Porto para inibir a prática criminosa da “vazada”, quando a bica dos caminhões é aberta para o furto de mercadorias.



Os policiais do Serviço Velado faziam diligências na região para coibir a prática e avistaram uma pessoa em atitude suspeita levando alguns produtos até uma casa, na Avenida Coronel Santa Rita. Os PMs avisitaram, em seguida, que sacos com o material eram entregues em uma oficina mecânica.



Os militares estaduais solicitaram apoio e fizeram uma abordagem no local, que tratava-se de um depósito destes produtos. Segundo o Comandante do 9º BPM e Coordenador do Verão Paraná 2016/2017 pela Polícia Militar, tenente-coronel Nivaldo Marcelos da Silva, a prática criminosa acontece nas proximidades do Porto de Paranaguá durante a entrada ou saída dos caminhões. “Os envolvidos furam os compartimentos para que a carga derrame, assim eles juntam o que cai no chão e vão acumulando”, conta.



“Em seguida, esses criminosos, que muitas vezes são usuário de drogas, revendem os produtos para receptadores que usam notas frias para revenderem o produto”, explica Silva.



Dois homens envolvidos no flagrante – um de 28 anos, que estava fazendo transporte da carga até oficina mecânica e o receptador dos produtos furtados, de 77 anos - foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Este último tinha um mandato de prisão em aberto por receptação.