SAIBA MAIS Temporada já conta com 150 acidentes na BR-376

Apesar do grande número de acidentes graves registrados nas última semanas, ao longo dos últimos anos a BR-376 vem conseguindo reduzir o índice de ocorrências. Durante todo o ano de 2016, houve a redução de 15,2% na quantidade de acidentes na comparação com o ano anterior.A redução no índice de ocorrências pode ter relação com a instalação, em 2011, de uma área de escape no km 671,1 da pista Sul da BR-376, na região de Guaratuba.