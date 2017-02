Prefeitura lança mutirões para reduzir fila na saúde

Programa Saúde Já foi lançado ontem pelo prefeito (foto: Geraldo Bubiniak)

O prefeito Rafael Greca lançou ontem o Saúde Já, um conjunto de ações para reduzir o tempo de espera nas filas por exames, consultas e cirurgias de especialidades em Curitiba. Com um investimento municipal de R$ 12 milhões, o Saúde Já será uma ação continuada, com início em março, mês de aniversário da cidade. Mais de 150 mil pessoas devem ser beneficiadas diretamente.

A primeira ação está marcada para 7 de março, com o Ato de Revitalização do Laboratório Municipal de Curitiba. O evento marcará o encerramento das cotas para exames laboratoriais nas unidades de saúde impostas pela gestão passada. O Saúde Já prevê uma agenda de ação continuada de mutirões de especialidades, com data de início em 9 de março.

“Saúde é prioridade para a nossa gestão. Deixamos isso claro na campanha e não ficamos só no discurso. Com o Saúde Já começamos a devolver a qualidade na saúde que os curitibanos merecem. A cidade voltará a ser referência nesta área. Estamos fazendo um esforço continuado para reduzir as filas de exame e a nossa intenção é que, com essa ação, não sejam formadas novas filas”, disse Greca.

Entre os exames mais solicitados no Laboratório Municipal e que tinham fila de espera estão Glicose, Hemograma, Parcial de Urina, Colesterol, LDL, HDL, Triglicerídeos, Creatina, TSH, Cultura de Urina.

Paralelamente, no dia 9 de março, acontece o primeiro Mutirão do Saúde Já, começando com a especialidade de Dermatologia e Pequenas Cirurgias Dermatológicas. Os mutirões das especialidades continuarão em uma ação de esforço concentrado, até atender a demanda reprimida. Estima-se que 95 mil pessoas sejam atendidas ao todo. O investimento será de R$ 10 milhões.

Ao todo serão cinco mutirões neste semestre — além do dermatoliga, o de cardiologia (16 de março), exames complementares (30 de março), ortopédico (6 de abril) e vascular (27 de abril).