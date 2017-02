Protesto interdita avenida do Estado no centro de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um protesto interdita a pista sentido Santana da avenida do Estado, no centro de São Paulo, na manhã desta terça-feira (22). O grupo ateou fogo em pneus que foram espalhados no cruzamento da avenida com a rua São Caetano para impedir a passagem dos carros. A PM informou que ao menos 50 pessoas participam da manifestação. Policiais Militares e agentes da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) fizeram uma inversão de mão na avenida para os motoristas pegarem um desvio na rua Mercúrio. Segundo primeiras informações, a manifestação é feita por comerciantes da Feirinha da Madrugada que reclamam de irregularidades na feira.