Rede de Proteção arrecada camisetas para fazer roupas cirúrgicas para animais

(foto: Everson Bressan/SMCS)

Aquela camiseta de manga longa no fundo do armário pode servir a um propósito nobre. A Divisão de Monitoramento e Proteção Animal, a Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba, está arrecadando peças para a confecção de roupinhas cirúrgicas para proteger cães e gatos após a operação de castração.

São três os locais de coleta: no Passeio Público, onde está localizado o escritório da Rede, na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nas Mercês, e no Museu de História Natural, no Capão da Imbuia.

Os interessados podem levar as doações nos horários de funcionamento de cada local. A campanha, que começou na página da Prefeitura de Curitiba no Facebook, despertou o interesse de pessoas de outros estados, que podem enviar as doações também pelos correios para o Passeio Público (confira os pontos e os endereços abaixo).

Algumas doações já chegaram e as roupinhas são confeccionadas pela equipe da Rede de Proteção Animal. Mas quem souber fazer - ou quiser aprender em tutoriais disponíveis na internet – já pode encaminhar as peças prontas. “É mais uma maneira de ajudar a causa animal. Estamos com muitos projetos para o ano e a castração, sem dúvidas, é o mais importante deles”, salienta a diretora do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna, área responsável pelas ações da Rede, Márcia Arzua.

Castração

A primeira etapa do uso da unidade móvel para cirurgias de esterilização de animais, o Castramóvel, está em andamento. Estão sendo atendidos cerca de 100 animais previamente cadastrados da Regional CIC, com o apoio dos residentes do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná.

Em breve, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente lança o edital de licitação que vai permitir o credenciamento de clínicas parceiras para que sejam feitas cirurgias em todas as regionais da cidade.

A meta da Prefeitura é chegar a 15 mil castrações ao ano.

Serviço

Pontos de coleta de camisetas para confecção de roupas cirúrgicas para animais (não haverá expediente durante o carnaval)



Passeio Público (recebe também pelo correio)

Rua Carlos Cavalcanti, s/n, Centro, Curitiba. CEP: 80030-010

Entregas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 6h às 20h



Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Avenida Manoel Ribas, 2.727, Mercês

Entregas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h



Museu de História Natural

Rua Professor Nivaldo Braga, 1.369, Capão da Imbuia

Entregas podem ser feitas de terça a sexta e aos domingos, das 9h às 17h