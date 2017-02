Com novo bloqueio nas contas, Rio revê pagamento de salários

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - À espera de aprovação do pacote de socorro federal no Congresso, o Rio sofreu esta semana novo bloqueio em suas contas pelo não pagamento da dívida com a União. Desta vez, foram bloqueados R$ 220 milhões. Com o bloqueio, o Estado terá que refazer o calendário de pagamentos de salários dos servidores.

De acordo com a Secretaria de Fazenda, o depósito da primeira parcela do salário de janeiro para servidores que ainda não receberam foi feito nesta quarta (22), no valor de R$ 577. As datas das novas parcelas serão reprogramadas e divulgadas ao fim do dia.

O governo ainda deve salário a cerca de 30% dos servidores. Os primeiros a receber foram os funcionários das áreas de segurança e educação, que tiveram os salários pagos integralmente no dia 14. Os primeiros receberam ainda reajuste prometido em 2014, que seria suspenso diante da crise financeira mas acabou sendo concedido após protestos de mulheres de policiais, que bloquearam as portas dos batalhões. Os aposentados da segurança também estão recebendo em dia.

A Secretaria de Fazenda informou que já depositou nas contas dos servidores um valor equivalente a 72,9% da folha de pagamento de janeiro, que soma R$ 2,2 bilhões. Na segunda (20), a Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) aprovou projeto de privatização da Cedae (Companhia Estadual de Água e Esgoto), uma das contrapartidas do governo fluminense para receber socorro federal.

O projeto autoriza o uso de ações da companhia como garantia para um empréstimo de R$ 3,5 bilhões, que serão usados para o pagamento de salários atrasados. Todo o processo de socorro, porém, depende de aprovação no Congresso do plano de renegociação da dívida dos Estados.