Operação Rural prende cinco pessoas no Centro-Oeste do Estado

22/02/17 às 17:22 Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

(foto: Polícia Civil)

Cinco homens envolvidos em crimes contra o patrimônio foram presos na manhã desta quarta-feira (22), durante a “Operação Rural”, desencadeada pela Polícia Civil da 16ª Subdivisão Policial (SDP) de Campo Mourão. A ação tem como objetivo identificar membros de quadrilhas que praticam roubos a propriedades rurais.

As diligências policiais foram realizadas na região agrícola do município, onde foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão domiciliar e três mandados de prisão. Ao longo das diligências as equipes policiais apreenderam munições, artefatos para a fabricação de munições, e uma espingarda calibre 36.

