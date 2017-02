Petinerary tem 10 mil downloads em dois meses

O aplicativo Petinerary já contabiliza 10 mil downloads em dois meses. O aplicativo foi produzido em Florianópolis e os sócios Bruno Bittencourt e Fernando D”Aquino Machado. A dupla lançou o aplicativo depois de encontrar dificuldades em achar lugares onde é permitido levar os bichos ? os chamados locais “pet-friendly”. A informação que era repassada de boca em boca agora está disponível em um único local. E na palma da mão. Eles pretendem lançar uma versão em português, pois atualmente ele está disponível em inglês, espanhol e francês. A dupla resolveu investir no hobby de criar um guia de lugares e elaborar um serviço totalmente digital, que acabou se transformando no Petinerary, um app gratuito para Android e iOS . “Lugares pet-friendly não são apenas uma estratégia de marketing, eles são um estilo de vida. Embora o movimento seja recente no Brasil, a cada dia ele ganha mais adeptos, que são extremamente fiéis aos estabelecimentos que adotam esta filosofia social”, complementa Bruno.

Cadastro

No Petinerary, usuários do mundo todo podem cadastrar lugares que são pet-friendly e deixar suas próprias impressões de acordo com seis categorias: Enjoy (parques e locais públicos), Stay (hotéis), Shop (compras), Everyday (todo dia) e Services (serviços). O app também pode utilizar a localização GPS para sugerir lugares automaticamente no raio da região onde o usuário se encontra. Participantes muito ativos podem ser convidados a virar embaixadores e darem reviews qualificados.

Dica para pais com filhos pequenos

O aplicativo ''Boa Noitinha'' (Nighty, Nighty) — escolhido o ''Aplicativo do ano'' pela própria Apple e baixado mais de 4 milhões de vezes na App Store — agora pode ser obtido de graça. Antes, ele custava US$ 2,99 (quase R$ 10, sem impostos). O preço na App Store já voltou ao normal, mas continua de graça para Android. O app é um sucesso entre as crianças e ajuda os pais no ritual diário do sono. A missão do seu filho é colocar todos os animais para dormir. O endereço é https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foxands heep.nightynight&hl=pt_BR

BIBLIOTECA DE APPS

Accubattery

Este app mostra em tempo real quantos miliamperes o aparelho gastou fora da tomada, além de mostrar quanta carga ainda resta em modo de espera (stand-by), com a tela acesa ou na média de ambos. Mas o melhor recurso é você estipular o alarme parcial de carga, ou seja, o som dispara se carregar até 50%, 60% ou quanto você quiser. Além disso, ele mostra o desgaste se você carregar demais --por exemplo, até 99% pode causar 0,78 ciclos de desgaste.me. O app está disponível apenas para Androids.

FEBRE NA REDE

Trash Dove

Um pomba roxa virou a nova febre em comentários de postagens no Facebook. Chamada em inglês de Trash Dove (algo como "a pomba do lixo"), a criação é da artista americana Syd Weiler. Não se sabe qual o significado da série de imagens da pomba, mas há quem a associe ao nazismo nos EUA.