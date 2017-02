Grávida com morte cerebral dá à luz gêmeos

O nascimento de gêmeos na segunda-feira no Hospital Nossa Senhroa do Rocio, em Campo Largo, foi assunto na Grande Curitiba e também na imprensa nacional, e comoveu a população. Eles nasceram mesmo depois da morte da mãe, 127 dias atrás. Agora, diversas pessoas começam a oferecer doações para a família das crianças, um menino e uma menina.

Os gêmeos são filhos de Frankilelen Zampoli. Grávida de dois meses, a mulher sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em outubro do ano passado e teve morte cerebral. Mesmo assim, a equipe médica resolveu que era possível salvar as crianças e a gestação não foi interompida. Neste período, eles mantiveram o corpo de Frankielen funcionando durante a gestação. Todo o procedimento foi feito pelo SUS.

Os bebês nasceram pramaturos, e foram levados para a UTI do hospital, mas se encontram estáveis e em condições normais de prematuros. A família ainda autorizou a doação dos órgãos de Frankielen, o que aconteceu na madrugada de ontem. A família das crianças, então, começou a receber mensagens de apoio e também ofertas de doações de roupas de bebê entre outras.