Atlético vence, encerra jejum de 5 meses e avança na Libertadores

Lucho González comemora o gol do Atlético sobre o Capiatá (foto: Divulgação/Atlético-PR)

O Atlético Paranaense está na fase de grupos da Copa Libertadores 2017. A classificação foi garantida nessa quarta-feira (dia 22) à noite, com a vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo Capiatá, no Paraguai, na partida de volta da terceira fase da competição.

No jogo de ida, na Arena da Baixada, na semana passada, houve empate em 3 a 3. O gol como visitante é critério de desempate. Com isso, o time paraguaio ficaria com a vaga com empates em 0 a 0, 1 a 1 ou 2 a 2.

Agora, o Atlético entra na no Grupo 4 da Libertadores, com Flamengo, San Lorenzo (Argentina) e Universidad Católica (Chile). A estreia nessa fase será em 7 de março, contra o time chileno, na Arena da Baixada.

ATUAÇÕES: Thiago Heleno foi o melhor do Atlético e Grafite, o pior. Veja notas para os jogadores.

PREMIAÇÃO

O Atlético já acumulou R$ 2,4 milhões de cotas na Libertadores. Por participar da segunda fase, já recebeu US$ 400 mil (cerca de R$ 1,2 milhão). Por chegar à terceira fase ganhou mais US$ 400 mil. Os brasileiros não disputaram a primeira fase. Na fase de grupos, receberá US$ 600 mil (R$ 1,8 milhão) por jogo como mandante.

JEJUM DE CINCO MESES

O Atlético não vencia como visitante desde 21 de setembro de 2016 (1 a 0 no Grêmio, pela Copa do Brasil). Depois daquele resultado e antes do jogo em Capiatá, foram 9 partidas fora de casa (6 derrotas e 3 empates).

RARIDADE

A eliminação do Atlético seria uma fato raro na história da competição. Desde que essa fase preliminar foi criada, 20 clubes brasileiros participaram dela, entre 2005 e 2016. E 19 conseguiram a classificação, alcançando a fase de grupos. O único brasileiro que sofreu uma eliminação precoce foi o Corinthians, derrotado pelo Tolima, da Colômbia, em 2011.

TÉCNICO

O técnico Paulo Autuori completou 64 jogos no comando do Atlético, agora com 28 vitórias, 14 empates e 22 derrotas.

ESCALAÇÃO

No Atlético, o desfalque era o lateral-direito Léo, lesionado. O meia Carlos Alberto voltou ao time, recuperado de lesão. Com isso, Gedoz começou no banco. O esquema tático foi o 4-2-3-1 de sempre. Os três meias eram Carlos Alberto (centro), Pablo (esquerda) e Nikão (direita).

PRIMEIRO TEMPO

O Capiatá começou recuado e esperando um erro para contra-atacar. O Atlético tomou conta do jogo e fez 1 a 0 já aos 11 minutos. Depois de escanteio de Nikão, a bola sobrou para Lucho González marcar. Após o gol, o time paraguaio mudou de estratégia. Avançou, dificultou a saída de bola do adversário e passou a criar boas jogadas ofensivas. O Furacão não atacou mais e passou sufoco nos 15 minutos finais da 1ª etapa.

LESÕES

Ainda no 1º tempo, dois jogadores saíram lesionados: Grafite, do Atlético, e Mendieta, do Capiatá. Entraram no jogo Luis Henrique e Pérez.

SEGUNDO TEMPO

O Atlético voltou com uma postura ultradefensiva. O Capiatá seguiu sufocando, mas não criou boas jogadas ofensivas. Aos 16, saiu o volante Lucho González e entrou no zagueiro Wanderson. O Atlético mudou para o 5-4-1. Aos 19, saiu Carlos Alberto e entrou o meia-atacante Gedoz. O time paraguaio abusou das bolas altas para a área, mas parou na boa defesa adversária. Nos 10 minutos finais, o Atlético teve quatro boas chances de gol nos contra-ataques, mas desperdiçou todas.

ESTATÍSTICAS

O Atlético teve 46% posse de bola, 75% de precisão nos passes, 7 finalizações (4 certas) e 3 escanteios. O Capiatá somou 10 finalizações (5 certas), 6 escanteios e 88% de precisão nos passes. Os dados são da Conmebol/Datafactory.



PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

11 – Gol do Atlético. Nikão bate escanteio. Paulo André erra o cabeceio. A bola sobra para Lucho González, livre na pequena área. Ele chuta e faz.

13 – Lançamento perfeito. Gamarra receba nas costas da defesa e toca na saída de Weverton. A bola vai para fora.

18 – Noguera chuta de fora da área. Weverton segura.

28 – Bola alta na área. Bonet pega o rebote fora da área e chuta perto, ao lado.

31 – Bonet recebe na área e cruza. Gamarra domina e prepara o chute. A zaga bloqueia.

Segundo tempo

10 – Sidcley cruza e Luis Henrique ajeita para trás. Lucho González chuta sobre o gol.

26 – Nikão lança e coloca Luis Henrique de frente para o gol. Ele tenta driblar, é desarmado e perde grande chance.

30 – Ledesma cruza. Gamarra cabeceia no canto. Weverton segura.

35 – Ledesma chuta de fora da área. A bola vai ao lado.

38 – Contra-ataque. Nikão fica duas vezes na cara do gol e Luis Henrique, uma vez. Eles desperdiçam todas essas chances.

43 – Gedoz recebe na meia-lua e chuta perto, ao lado.

46 – Bola alta para a área. Pérez pega rebote na meia-lua e chuta perto.

CAPIATÁ 0 x 1 ATLÉTICO-PR

Capiatá: Bernardo Medina; Bonet, Ramón Ortigoza, Cristian Martínez e Néstor González; Noguera (Dante Lopez), Ledesma, Alexis González (Cristian López), David Mendieta (Pérez) e Irrazábal; Gamarra. Técnico: Diego Gavilán

Atlético: Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Lucho González (Wanderson), Nikão, Carlos Alberto (Gedoz) e Pablo; Grafite (Luis Henrique). Técnico: Autuori

Gol: Lucho González (11-1º)

Cartões amarelos: Alexis González, Irrazabal (C). Grafite, Lucho González, Pablo, Carlos Alberto, Nikão, Weverton (A).

Árbitro: Nestor Pitana (ARG)

Local: Estádio Erico Galeano, em Capiatá, no Paraguai