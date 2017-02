Avianca faz pouso de emergência em Guarulhos após fumaça em cabine

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma aeronave da Avianca teve que fazer um pouso de emergência na manhã desta quinta-feira (23) no aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos (Grande SP), depois de o piloto detectar fumaça na cabine. De acordo com a GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, a aeronave tinha acabado de decolar quando o piloto percebeu uma fumaça na cabine e retornou ao aeroporto.

A aeronave levantou voo por volta das 7h30, com destino a Recife, e pouco mais dez minutos depois retornou ao aeroporto, às 7h41.

Os passageiros do voo 6304 desembargaram e não há relatos de vítimas. A concessionária informou que as causas ainda serão apuradas, mas disse que a aeronave já foi realocada e não afeta o fluxo dos demais voos. Bombeiros e equipe da GRU Airport fazem uma vistoria na aeronave.

Segundo a Avianca Brasi, o painel da aeronave apresentou uma leitura atípica e, por precaução, o comandante optou por retornar ao aeroporto de origem. Havia 156 passageiros a bordo da aeronave e, segundo a empresa, a aterrissagem foi realizada em segurança e o desembarque transcorreu normalmente. A empresa diz ainda que presta a assistência necessária aos clientes, providenciando reacomodações, e que lamenta pelo desconforto.

LATAM

No aeroporto de Congonhas, o motor de uma aeronave A320 da Latam prestes a decolar teve um princípio de incêndio no começo da noite desta quarta (22), e todos os voos no aeroporto foram suspensos por quase uma hora e meia. As atividades foram retomadas às 20h07. O avião tomava velocidade na pista e conseguiu frear no início da aceleração. O voo 3264 iria a Belo Horizonte, segundo a companhia aérea, e não houve registro de feridos.