(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

O tempo vai mudar em Curitiba nos próximos dias, e as temperaturas máximas devem cair. No Carnaval, segundo previsão no site do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), os termômetros devem ficar entre 23 e 25 graus de máxima. No domingo de Carnaval (26), a previsão mostra que a máxima será de 23ºC, muito diferente do último domingo (19), quando fez 35ºC, a maior deste verão e uma das maiores da série histórica do Simepar.

O sábado (25) tem previsão de oscilação entre 17 e 25 graus e na segunda-feira (27) de 16 a 23 graus.

Essa mudança nas temperaturas mais altas tem a ver com a chance de chuva. No domingo e na segunda-feira a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva.