Por dentro da Lava Jato, novo blog do Bem Paraná, traz os bastidores da Operação

A ex-contadora do doleiro Alberto Youssef, Meire Poza, convocou nove testemunhas de defesa para serem ouvidas num processo da Lava Jato. São cinco agentes da Polícia Federal, incluindo três delegados que atuam ou já atuaram na operação, e dois procuradores da força-tarefa do Ministério Público Federal do Paraná.

por Tábata Viapiana.