Atletiba será na Quarta de Cinzas, confirma a Federação

O Atletiba do Youtube (foto: Geraldo Bubniak)

O jogo Atlético Paranaense x Coritiba será mesmo na Quarta-feira de Cinzas, dia 1º de março, às 20 horas na Arena da Baixada. A data foi confirmada nessa quinta-feira (dia 23) pela Federação Paranaense de Futebol. Em entrevistas, os dois clubes chegaram a sugerir a data de 2 de março, quinta-feira.

O Atletiba deveria ter ocorrido no último domingo (dia 19), mas o jogo foi suspenso antes de seu início por conta de problemas entre o staff da Federação e a equipe de transmissão contratada pelos clubes para a exibição do jogo nos canais de cada clube no YouTube e no Facebook.

Os clubes pretendem transmitir o jogo pela internet na Quarta de Cinzas. A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Paranaense.