Ônibus terão horários diferentes em Curitiba e Região

- Diversas linhas de ônibus terão trajetos alterados das 12 horas de amanhã até as 7 horas de domingo, por causa do bloqueio da Rua Marechal Deodoro, Avenida Marechal Floriano e Alameda Doutor Muricy para a realização do Carnaval 2017

-A Rua Marechal Deodoro ficará totalmente bloqueada da Rua Mariano Torres à Alameda Doutor Muricy. A alameda também estará bloqueada, bem como a Avenida Marechal Floriano, entre as ruas XV de Novembro e José Loureiro

- A Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) informa que durante o feriado de Carnaval a rede do transporte coletivo metropolitano seguirá tabelas de horários especiais.

- Na segunda-feira, os ônibus seguem a tabela de horário de sábado.

- Na terça-feira, vão operar de acordo com a tabela usual dos domingos.

- Na Quarta-feira de Cinzas o atendimento volta ao normal