Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 30 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1906 da Mega-Sena sorteadas nesta quinta-feira (23), em São Paulo (SP). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 30 milhões. Os números sorteados foram: 06, 27, 33, 39, 40, 60. Pela quina, 54 apostas ganharam R$ 38.424,36. Outras 3.833 apostas levaram R$ 773,32 pela quadra. Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4319 da Quina, sorteadas nesta quinta-feira (23) em São Paulo (SP). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve ser de R$ 2,5 milhões. Os números sorteados foram: 39, 41, 43, 56, 66. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 18 apostas ganhadoras, R$ 20.355,70 Terno - 3 números acertados - 3.904 apostas ganhadoras, R$ 141,13 Duque - 2 números acertados - 101.642 apostas ganhadoras, R$ 2,98 TIMEMANIA O concurso 998 da Timemania também acumulou e pode pagar até R$ 3,3 milhões no próximo sorteio. As dezenas sorteadas foram: 18, 26, 31, 54, 55, 76, 80. O "time do coração" foi o River/PI. Veja o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 2 apostas ganhadoras, R$ 42.458,19 5 números acertados - 113 apostas ganhadoras, R$ 1.073,53 4 números acertados - 2.554 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 25.264 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do coração - River/PI- 6.967 apostas ganhadoras, R$ 5,00 DUPLA O concurso 1612 da Dupla-Sena também acumulou. Confira os números sorteados e o rateio: 1º sorteio - 15, 16, 20, 26, 40, 50 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 11 apostas ganhadoras, R$ 5.868,43 Quadra - 4 números acertados - 680 apostas ganhadoras, R$ 108,49 Terno - 3 números acertados - 14.386 apostas ganhadoras, R$ 2,56 2º sorteio - 25, 29, 32, 36, 38, 45 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 25 apostas ganhadoras, R$ 2.323,90 Quadra - 4 números acertados - 978 apostas ganhadoras, R$ 75,43 Terno - 3 números acertados - 17.575 apostas ganhadoras, R$ 2,09