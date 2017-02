ATUAÇÕES: Juninho foi o pior do Coritiba

Juninho disputa lance com Kivel (foto: Geraldo Bubniak)

Wilson (6,0)

Uma boa defesa. Uma falha ao jogar com os pés. Sem culpa nos gols.

Werley (5,5)

Alguns probleminhas na marcação e na saída de bola.

Fabrício (5,0)

Entrou aos 15-2º. Pouco ajudou na marcação e na armação.

Walisson Maia (6,5)

Salvou o time em dois lances, com desarmes importantes.

Juninho (4,0)

Falhou no gol do ASA e fez uma lambança no 2º tempo.

Carlinhos (5,0)

Uma boa cobrança de falta. Depois disso, correu e errou muito.

Jonas (5,5)

Tentou organizar o meio. Razoável no 1º tempo.

Kady (5,0)

Foi bem marcado. Pouco produziu. Faltou movimentação.

Iago (6,0)

Entrou no intervalo. Dois bons chutes de longe.

Thiago Lopes (5,0)

Acrescentou pouco com e sem a bola.

Neto Berola (5,5)

Criou boas jogadas no início. Caiu de produção depois.

Léo Santos (5,5)

Entrou aos 20-2º. Fez uma boa jogada individual. Perdeu bolas fáceis.

Henrique Almeida (5,0)

Não criou na ponta e passou a maior parte do jogo trombando.

Kleber (5,0)

Um bom passe. Fora isso, mais trombou e brigou do que jogou.