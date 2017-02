Ação rápida e integrada salva vida de idosa de 83 anos

(foto: SMCS)

A rede de atendimento da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) salvou a vida da dona de casa Geny Godoy Rocha, 83 anos. Levada pelo Serviço de Atendimento Móvel a Urgências (Samu) à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), ela foi transferida ao Hospital do Idoso Zilda Arns, de onde voltou para casa, com apoio da secretaria.

Batimento incomum no coração de dona Geny alertou a nora, Denise do Rocio Furtado, auxiliar de enfermagem. Ela contou que a sogra tem hipertensão e diabetes, é obesa e cardíaca e já sofreu três derrames, o último em 2010. “Logo que percebi que havia algo errado procurei ajuda, porque estava consciente dos riscos que ela sofria”, relatou.

Foi Denise quem chamou o Samu, para atender dona Geny em casa, no Campo do Santana. De lá, a idosa foi levada à UPA Fazendinha, onde ficou dois dias na UTI até abrir vaga no Hospital do Idoso Zilda Arns. No hospital, foi diagnosticada inflamação no peito, ficou pouco mais de 20 dias internada, por conta de seu estado de saúde, e foi embora de ambulância, já com o equipamento de oxigênio, cedido pela SMS, instalado em sua residência.

Reconhecimento

“Encontrei amor e compreensão em todos que me atenderam, enfermeiros, médicos, moças da limpeza. Já passei por vários hospitais, aqui encontrei todo carinho. Não tenho palavras para agradecer”, disse dona Geni, no dia anterior à sua alta hospitalar. Denise confirmou a opinião da sogra, a quem acompanha desde a identificação dos problemas cardíacos. “Encontramos também ótimo atendimento na UPA Fazendinha, todos foram muito prestativos e rápidos”, elogiou.

Geny voltou para casa, onde mora com um de seus cinco filhos. Seu marido já faleceu. Ela não pode prescindir de oxigênio e conta com o apoio da SMS para suprir essa necessidade, além do indispensável apoio da família.

Para o secretário municipal da Saúde, João Carlos Baracho, o retorno positivo de dona Geny reforça sua confiança no corpo técnico da Secretaria. “Esse exemplo da dona Geny reforça o modelo de atendimento assistencial que queremos. Nosso objetivo é que Curitiba volte a ser referência na saúde, área prioritária para a gestão do prefeito Rafael Greca”.