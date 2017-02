Pagode e samba no carnaval do Citra Bar

(foto: Divulgação)

As batidas do pagode e do samba dão o tom do Carnaval do Citra Bar, no Alto da XV, em Curitiba. A banda AlucinaSom, que completa dez anos de estrada, comanda as festas que vão desta sexta-feira (24) até a terça. Com foco principal no samba, o grupo não deixa de lado destaques da MPB e do pop rock, transformados por animadas versões, para não deixar ninguém parado. Durante estas noites, a casa abre às 18h, oferecendo double drink de chope e caipirinha – para participar é necessário baixar o aplicativo e obter código pelo aplicativo Pedida de Hoje (http://www.pedidadehoje.com.br/).

Clique aqui para ver mais detalhes no Blog Comer e Curtir.