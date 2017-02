Reservas do Atlético empatam, aumentam jejum e recebem vaias

Cryslan disputa lance jogador do Toledo: jogo feio na Arena (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético empatou em 0 a 0 com o Toledo, nesse sábado (dia 25) à noite, na Arena da Baixada, em partida adiada da 2ª rodada do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o Furacão ficou em 9º lugar na classificação, com três pontos. A equipe do Interior está na 4ª posição, com oito pontos. Os oito primeiros avançam para as quartas de final.

O time rubro-negro já disputou quatro partidas na competição, todas com o time reserva. Os titulares estão sendo preservados para a Copa Libertadores. No Paranaense, a equipe reserva soma agora três empates e uma derrota. Ou seja, o time vive um jejum de vitórias: ainda não venceu no Estadual 2017.

O Atlético volta a jogar na quarta-feira (dia 1º), pela 5ª rodada do Paranaense, contra o Coritiba, na Arena.

O técnico Paulo Autuori completou 65 jogos no comando do Atlético, agora com 28 vitórias, 15 empates e 22 derrotas.

Clique aqui para ver a galeria de fotos do jogo.

O primeiro tempo teve o Toledo marcando com eficiência e o Atlético errando demais. Foi um jogo ruim. No segundo tempo, o time da capital melhorou e criou algumas chances. A melhor foi aos 20 minutos. Eurico derrubou Luis Henrique na área. Ele mesmo cobrou e tentou uma cavadinha. O atacante pegou o rebote e chutou para longe. A torcida ficou revoltada com o jogador, que recebeu uma chuva de vaias. O time seguiu nervoso e com dificuldades para atacar. Após o apito final, a torcida vaiou a equipe.

ATLÉTICO 0 x 0 TOLEDO

Atlético: Santos; Léo, Wanderson, Zé Ivaldo e Nicolas; Luiz Otávio, Rossetto, João Pedro (Matheus Anjos), Crysan e Douglas Coutinho (Yago); Luis Henrique (Bruno Rodrigues). Técnico: Autuori

Toledo: Leandro Alcacis; Jonathan, Jean Pablo, Guilherme (Felipe Virgulino) e Fandinho; Felipe Recife, Eurico, Rafael Bastos (Andrezinho), Marquinhos e Reinaldo (Billy); Wéverton. Técnico: Rodrigo Cascca

Cartões amarelos: Luiz Otávio (A). Jonathan, Fandinho, Leandro Alcacis, Andrezinho (T).

Árbitro: Selmo Pedro dos Anjos Neto

Público: 6.495 pagantes

Renda: R$ 119.410,00

Local: Arena da Baixada