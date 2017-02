A programação dos blocos do Rio de Janeiro para este domingo

De acordo com o calendário oficial, o carnaval Rio de Janeiro 2017 começou ontem (25) e vai até 1º de março. No período, mais de quatrocentos blocos tomarão as ruas cariocas. Fique atento e não deixe de curtir a festa.

Confira abaixo a agenda de alguns dos blocos de rua e escolas de samba para hoje (26), domingo de carnaval:

Desfiles das escolas de samba do Grupo Especial:

Paraíso do Tuiuti

Grande Rio

Imperatriz Leopoldinense

Vila Isabel

Salgueiro

Beija-Flor

Blocos:

9h: Cordão do Boitatá - Praça XV, Centro

10h: Fanfinha - Praça Chaim Weizmann, Botafogo

10h: Bangalafumenga - Aterro do Flamengo, entre o Mam e a Marina da Glória, Aterro

10h: Thriller Elétrico - Praça Barão de Drummond, Vila Isabel

10h: Primeiro Amor Samba Retrô - Avenida do Pepê, em frente à Avenida Érico Veríssimo, Barra

10h: Areia - Rua Dias Ferreira, entre a Avenida Bartolomeu Mitre e a Rua General Urquiza, Leblon

10h: Primeiro Amor - Avenida do Pepê, em frente à Avenida Érico Veríssimo, Barra da Tijuca

10h: Vermelho e Branco da Colônia Z-10 - Praça São Pedro, Ribeira

11h: Banda do Bairro de Fátima - Praça Presidente Aguirre Cerda, Bairro de Fátima

11h: Laranjada Samba Clube - Praça Jardim Laranjeiras - Rua General Glicério, Laranjeiras

11h: Clubinho do Samba - Rua José Veríssimo, 150, Méier

12h: Buda da Barra - Rua Jornalista Pierre Plancher, Barra da Tijuca

14h: Que Merda É Essa - Garcia D´Ávila com Nascimento Silva, Ipanema

14h: Bloco das Piranhas do Teirreirão da Rua 1 - Rua 4, Próximo à Estrada da Gávea, Rocinha

14h: Batalha dos Blocos - Av. Lúcio Costa, na altura do Posto 10, Recreio

14h: Bloco dos Palhacinhos - Estrada do Quitungo, 1221, Brás de Pina

14h: Vem Que Eu Te Abraço - Praça da Rua X, Padre Miguel

15h: Marcha Nerd - Praça Xaviuer de Brito, Tijuca

15h: Banda Alegria do Recreio - Posto 10, Recreio

15h: 10+ Malandros - Rua Bela Flor, 50, Bangu

15h: Fome Zero - Rua Dagmar da Fonseca, Madureira

15h: Amigos da Esquina de Madureira - Fla Esquina - Praça de Magno, Madureira

15h: Banda do Lidinho - Praça do Lido, Copacabana

15h: Baile do Guri - Praça da Merck, Taquara

15h: Banda do Limãozinho - Conjunto Guaporé, Brás de Pina

15h: É do Pandeiro! - Praça São Salvador, Laranjeiras

15h: Os Imóveis - Rua Souza Lima, em frente ao nº 121, Copacabana

15h: Turbilhão Carioca - Parque dos Patins, Lagoa

16h: Toca Rauuuul! - Praça Tiradentes, Centro

16h: Simpatia é Quase Amor - Praça General Osório, Ipanema

16h: Pragradar as Criancinhas - Rua 1, esquina com Estrada da Gávea (altura do nº 250), Rocinha

16h: Bloco do Boi Dormir - Rua Dias da Cruz, 170, Méier

16h: Folia do Galo - Rua Julio de Castilho entre Av.Nossa Senhora de Copacabana e Av. Atlântica, Copacabana

16h: Bloco Afro Zimbauê da Ilha - Rua Magno Martins em frente a Praia, Ilha do Governador

16h: Estrelinhas da Penha - Rua Aimoré 180, Penha

16h: Fanfarani - Praça Chaim Weizman, Botafogo

16h: Gladiadores de Copacabana - Avenida Atlântica, esquina com Rua Constante Ramos, Copacabana

16h: Quem Me Viu Mentiu - Praça Jerusalem, Ilha do Governador

16h: Do Vinil ao K7 - Quiosque Bella Carioca (Parque de Madureira), Madureira

17h: Afoxé Filhos de Gandhi - Praça da Harmonia, Saúde

17h: Alegria de Quintino - Rua Olina, nº 19, Quintino

17h: Batalha dos Blocos - Praia do Recreio Posto 10, Recreio

17h: Pressão Alta - Rua Ferreira de Sampaio, esquina com Av. Dom Hélder Câmara, Piedade

17h: Bonecas Deslumbradas de Olaria - Rua Conselheiro Paulino, nº 567, Olaria

17h: Furukuteu - Rua Francisco Bernardino, Riachuelo

17h: Porre Certo - Rua Carimã, esquina com Rua Parintins, Praça Seca

17h: Terremoto - Rua Padre Manoel da Nóbrega, Piedade

17h: Ai, Que Vergonha! - Avenida Prefeito Mendes de Moraes, em frente ao Posto 12, São Conrado

17h: Badalo de Santa Teresa - Rua Paschoal Carlos Magno, Santa Teresa

17h: Banda da Glória - Rua da Glória, esquina com Rua Candido Mendes, Glória

17h: Cachorro Cansado - Praça José de Alencar, Flamengo

17h: Choppinho da Paula Freitas com Boca Maldita - Rua Paula Freitas, esquina com Avenida Atlântica, Copacabana

17h: Império da Folia - Rua Bento Lisboa, nº 76, Catete

18h: Banda da Amizade - Rua Tadeu Kosciusko, Lapa

18h: Banda da Inválidos - Rua dos Inválidos, entre Av. Mem de Sá e Henrique Valadares, Centro

18h: Foliões de Botafogo - Praça Mauro Duarte, Botafogo

18h: Coração das Crianças - Rua 4, Próximo à Estrada da Gávea, Rocinha

18h: Vem Comigo - Rua Itacambira c/Av. Meriti, Vila Kosmos

18h: Bloco do Pente - Praça dos Bancários, Ilha do Governador

18h: Boi de Anchieta - Praça Nazaré, Anchieta

18h: Perereca do Grajaú - Praça Edmundo Rego, Grajaú

18h: Piranhas da Senador Nabuco - Praça Barão de Drummond, Vila Isabel

18h: Pragradar da Rocinha - Estrada da Gavea 250, Rocinha

18h: Xodó da Piedade - Rua Silvana, esquina com Rua Mario Carpenter, Piedade

18h: Vai Tomar no Azul - Rua Pacheco Júnior, nº 5, Brás de Pina

19h: Mau Mau de Bangu - Rua Acanto, esquina com Rua Ajuará, Bangu

19h: Banda da Conceição - Largo São Francisco da Prainha, Saúde

19h: Bloco da Coroinha - Rua Barros de Alarcão - Praça São Pedro, Pedra de Guaratiba

19h: Passa Régua de Bangu - Rua Boiobi 1993, Bangu

19h: Sorriso de Criança - Rua Pequiri, 277, Brás de Pina

19h: TPM - Turma da Paz de Madureira - Em frente ao Império Serrano, Madureira

19h: Raízes da Vila da Penha - Rua São João Gualberto, Vila da Penha

19h: Toma Uma - Praia da Moreninha, Paquetá

20h: Queima de Bangu - Rua Agricola, esquina com Rua Francisco Real, Bangu

20h: Confetes e Serpentinas - Praça Dr. Raul Capello Barrozo, Pedra de Guaratiba

21h: Caldeirão do Coqueiro - Praça do Coqueiro, Santíssimo

21h: Bloco do Boi "Só Falta Você!" - Rua Barros de Alarcão - Praça São Pedro, Pedra de Guaratiba

22h: Amigos do Zé - Rua Beira Rio, em frente ao nº 1305, Cosmos