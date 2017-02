Modelo mostra o ânus ao vivo na TV e choca apresentadores

A cena da modelo Ju Isen: até os apresentadores ficaram chocados (foto: Reprodução)

A modelo Ju Isen acabou mostrando o ânus ao vivo na TV. Foi no programa Bastidores do Carnaval, da RedeTV!, na noite de sexta (24), durante uma entrevista a Léo Aquilla.

Ju Isen, que ficou conhecida como musa das manifestações, estava com o corpo pintado de bandeira do Brasil e sem roupa íntima. Enquanto falava, ela rebolou e mostrou as partes traseiras à câmera. Nesse momento, a transmissão estava com os dois apresentadores do programa, Flávia Noronha e Nelson Rubens, postados ao lado de um telão com a cena da modelo. Os dois ficaram chocados ao vivo com a “surpresa”.

A cena viralizou na internet. Uma das explicações que mais bombou foi de um usuário do Twitter: “Ju Isen se pintou de bandeira do Brasil e mostrou o c* em rede nacional em uma metáfora exata da situação atual do país após as passeatas”.