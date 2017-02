Juiz relata arremesso de garrafa por torcida do São Paulo em Novo Horizonte

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O árbitro Salim Fende Chavez relatou que torcedores do São Paulo atiraram uma garrafa d'água dentro do gramado em partida contra o Novorizontino no empate por 2 a 2 na noite de sábado pelo Campeonato Paulista. "Informo que aos 14 minutos de jogo, durante um tiro de canto a favor da equipe do Grêmio Novorizontino, uma garrafa de água foi arremessada pela Torcida do São Paulo futebol Clube dentro do gramado. Informo que a garrafa não foi recolhida pela equipe de arbitragem, pois o jogador nº10 Fernando Gabriel Vougado Ribeiro da Equipe Grêmio Novorizontino arremessou-a para fora do alambrado", escreveu no documento oficial da partida. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ainda não se manifestou. Caso o São Paulo seja denunciado, poderá levar multa e até perder mando de campo pelo incidente.