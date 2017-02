A tabela do Estadual de 2017

Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols Pró - Gols Contra GRUPO A 1 - Corinthians - 15 - 6 - 5 - 0 - 1 - 7 - 4 2 - Ituano - 8 - 6 - 2 - 2 - 2 - 3 - 5 3 - Botafogo - 7 - 6 - 2 - 1 - 3 - 6 - 7 4 - São Bernardo - 6 - 6 - 2 - 0 - 4 - 5 - 8 GRUPO B 1 - São Paulo - 11 - 6 - 3 - 2 - 1 - 17 - 13 2 - Linense - 7 - 6 - 2 - 1 - 3 - 9 - 15 3 - Red Bull Brasil - 5 - 6 - 1 - 2 - 3 - 8 - 8 4 - Ferroviária - 5 - 6 - 1 - 2 - 3 - 6 - 11 GRUPO C 1 - Palmeiras - 12 - 6 - 4 - 0 - 2 - 11 - 3 2 - Novorizontino - 7 - 6 - 2 - 1 - 3 - 8 - 12 3 - Santo André - 6 - 6 - 1 - 3 - 2 - 5 - 6 4 - São Bento - 4 - 6 - 1 - 1 - 4 - 4 - 7 GRUPO D 1 - Mirassol - 13 - 6 - 4 - 1 - 1 - 13 - 7 2 - Ponte Preta - 11 - 6 - 3 - 2 - 1 - 9 - 9 3 - Santos - 10 - 6 - 3 - 1 - 2 - 12 - 8 4 - Audax - 7 - 6 - 2 - 1 - 3 - 9 - 9 1ª RODADA 3/2 Santos 6x2 Linense 4/2 Santo André 1x1 Ituano São Bento 0x1 Corinthians Novorizontino 3x2 São Bernardo 5/2 Audax 4x2 São Paulo Ponte Preta 2x1 Ferroviária Palmeiras 1x0 Botafogo Mirassol 2x0 Red Bull Brasil 2ª RODADA 11/2 Ferroviária 1x3 Mirassol Linense 2x0 Audax Botafogo 2x1 Novorizontino Corinthians 0x2 Santo André 12/2 Red Bull Brasil 2x3 Santos São Paulo 5x2 Ponte Preta Ituano 1x0 Palmeiras São Bernardo 2x1 São Bento 3ª RODADA 8/2 Red Bull Brasil 1x1 Santo André 14/2 Mirassol 3x1 Linense Ferroviária 1x1 Audax 15/2 Santos 1x3 São Paulo Corinthians 1x0 Novorizontino Botafogo 1x2 Ponte Preta Ituano 1x0 São Bento 16/2 Palmeiras 2x0 São Bernardo 4ª RODADA 18/2 São Paulo 2x2 Mirassol Santos 0x1 Ferroviária Audax 0x1 Corinthians Ponte Preta 0x0 Red Bull Brasil Novorizontino 1x0 Ituano São Bento 0x0 Botafogo 19/2 Linense 0x4 Palmeiras Santo André 0x1 São Bernardo 5ª RODADA 21/2 São Paulo 3x2 São Bento Ituano 0x0 Santos 22/2 Red Bull Brasil 5x1 Novorizontino Linense 2x2 Ponte Preta Ferroviária 1x1 Santo André Botafogo 3x1 Audax São Bernardo 0x1 Mirassol Corinthians 1x0 Palmeiras 6ª RODADA 25/2 Santo André 0x2 Linense Palmeiras 4x1 Ferroviária Santos 2x0 Botafogo São Bento 1x0 Red Bull Brasil Audax 3x0 Ituano Novorizontino 2x2 São Paulo Mirassol 2x3 Corinthians Ponte Preta 1x0 São Bernardo 7ª RODADA 3/3 Botafogo x Mirassol Red Bull Brasil x Palmeiras 4/3 Linense x Novorizontino Corinthians x Santos São Bernardo x Audax 5/3 São Paulo x Santo André Ituano x Ponte Preta 6/3 Ferroviária x São Bento 8ª RODADA 10/3 São Bento x Linense Novorizontino x Ferroviária 11/3 Santo André x Botafogo Audax x Red Bull Brasil Palmeiras x São Paulo 12/3 São Bernardo x Santos Ponte Preta x Corinthians 13/3 Mirassol x Ituano 9ª RODADA 19/3 Santos x Palmeiras São Paulo x Ituano Ferroviária x Corinthians Ponte Preta x Novorizontino Linense x Botafogo Red Bull Brasil x São Bernardo Mirassol x Santo André Audax x São Bento 10ª RODADA 22/3 Botafogo x São Paulo Corinthians x Red Bull Brasil Palmeiras x Mirassol São Bento x Santos Santo André x Ponte Preta Ituano x Linense São Bernardo x Ferroviária Novorizontino x Audax 11ª RODADA 26/3 São Paulo x Corinthians Santo André x Santos Palmeiras x Audax São Bento x Ponte Preta Linense x São Bernardo Red Bull Brasil x Botafogo Ferroviária x Ituano Novorizontino x Mirassol 12ª RODADA 29/3 Ponte Preta x Palmeiras São Bernardo x São Paulo Corinthians x Linense Santos x Novorizontino Ituano x Red Bull Brasil Botafogo x Ferroviária Audax x Santo André Mirassol x São Bento QUARTAS DE FINAL 2/4 1 - 2ºA x 1ºA 2 - 2ºB x 1ºB 3 - 2ºC x 1ºC 4 - 2ºD x 1ºD 9/4 1 - 1ºA x 2ºA 2 - 1ºB x 2ºB 3 - 1ºC x 2ºC 4 - 1ºD x 2ºD SEMIFINAIS 16/4 1 - 4ª melhor campanha x melhor campanha 2 - 3ª melhor campanha x 2ª melhor campanha 23/4 1 - melhor campanha x 4ª melhor campanha 2 - 2ª melhor campanha x 3ª melhor campanha FINAL 30/4 Vencedor seminal 1 x Vencedor semifinal 2 7/5 Vencedor seminal 2 x Vencedor semifinal 1 ================================ REGULAMENTO - Os 16 times estão divididos em quatro grupos com quatro equipes cada um. - Os clubes de um grupo jogarão com todos os clubes dos demais grupos, em turno único, classificando-se para as quartas de final os dois times com o maior número de pontos. - As duas equipes de pior campanha no geral -o que envolve todas as chaves- serão rebaixadas, subindo outras duas da Série A2. - As quartas e semifinais, ao contrário das edições passadas, serão disputadas em jogos de ida e volta, sempre com o duelo decisivo sendo realizado na casa do time de melhor campanha. Os pontos serão acumulativos. Portanto, continuarão a ser contabilizados mesmo na fase de mata-mata, podendo uma equipe passar a outra na classificação e reverter o mando de campo nesta etapa do campeonato. Critérios de desempate: a) Maior número de vitórias; b) Maior saldo de gols; c) Maior número de gols marcados; d) Menor número de cartões vermelhos recebidos; e) Menor número de cartões amarelos recebidos; f) Sorteio público na sede da FPF.