Real Madrid vence o Villarreal de virada e segue líder

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu o Villarreal de virada, por 3 a 2, em jogo neste domingo (26) pela 24° rodada do Campeonato Espanhol. Mesmo com dois jogos a menos no campeonato, o Real Madrid permanece como líder do Espanhol com 55 pontos -o time teve uma partida adiada devido a sua participação no Mundial de Clubes e outra por causa de um temporal. Sem gols no primeiro tempo, o jogo só teve sua primeira finalização aos 5 min do segundo tempo, com gol de Trigueros para o Villarreal. O segundo gol do time veio aos 11 min, com jogada de Bakambu. A reação do Real Madrid aconteceu aos 19 min do segundo tempo, com o gol de Gareth Bale. Com uma cobrança de pênalti aos 29 min, Cristiano Ronaldo marcou o segundo gol do time, seu único na partida. Morata marcou o gol do desempate para o Real Madrid aos 37 min do segundo tempo. A vantagem do Real sobre o Barcelona, segundo colocado na competição, continua sendo de apenas 1 ponto. BARCELONA Também neste domingo, o Barcelona venceu por 2 a 1 o Atlético de Madri e assumiu a liderança provisória da competição, até a vitória do Real Madrid sobre o Villareal. O brasileiro Rafinha abriu o placar para o Barcelona aos 18 min do segundo tempo. Aos 25 min, o Atlético marcou o gol de empate com o uruguaio Diego Godín. Quando tudo indicava que a partida terminaria empatada, o argentino Lionel Messi apareceu para dar a vitória ao Barcelona. Ele recebeu passe do uruguaio Luis Suárez dentro da pequena área e precisou chutar duas vezes para marcar. A vitória serve de alívio para o Barcelona, que ainda tenta se recuperar da goleada de 4 a 0 sofrida na partida contra o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões. Nas outras partida disputadas neste domingo, o Espanyol derrotou por 3 a 0 o Osasuna e o Athletic Bilbao venceu por 3 a 1 o Granada, enquanto o Sporting e o Celta de Vigo empataram em 1 a 1.