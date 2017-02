Trump quer aumentar em US$ 54 bi orçamento militar dos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (27) que busca um "aumento histórico" nos gastos militares do governo -que seriam financiados com cortes equivalentes em outras áreas. O republicano quer um orçamento US$ 54 bilhões maior para as Forças Armadas dos EUA, que já são o país que mais destina dinheiro ao setor no mundo: cerca de US$ 600 bilhões por ano. "Esse orçamento será um orçamento de segurança pública e nacional", disse o presidente a governadores de Estado reunidos na Casa Branca. "Ele vai incluir um aumento histórico em gastos de defesa para reconstruir as esgotadas Forças Armadas dos EUA no momento em que mais precisamos delas." A Casa Branca irá enviar a proposta de Trump para análise dos departamentos federais ainda nesta segunda-feira. O Congresso, controlado pelos republicanos, tem a palavra final sobre o orçamento. Segundo reportagem publicada neste domingo (26) pelo jornal "The New York Times", Trump pretende cortar verbas federais da Agência de Proteção Ambiental. O orçamento, afirmam membros do gabinete, é desenvolvido por uma pequena equipe chefiada pelo estrategista-chefe de Trump, Stephen Bannon. A intenção é alterar fortemente a forma como o governo gasta seus recursos. Este também deverá ser o principal assunto de Trump no discurso ao Congresso na noite desta terça-feira (28), no primeiro grande encontro com os parlamentares desde sua posse, em 20 de janeiro.