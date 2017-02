São Clemente conta história de corrupção na corte francesa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A São Clemente é a segunda escola a desfilar no segundo dia de Carnaval no Rio. A escola, sempre irreverente, tratou de corrupção na corte francesa. A lendária carnavalesca Rosa Magalhães contou história de desvio de verba na corte do rei Luís 14, o Rei Sol. Ao final do texto que explica o enredo, Magalhães comentou: "PS - Essa história aconteceu há muito tempo, qualquer semelhança com fatos de outras épocas é mera coincidência." Apesar de ter levado para a avenida um enredo focado na rica realeza francesa, a São Clemente chama atenção pela pobreza de suas fantasias e do acabamento dos carros e esculturas.