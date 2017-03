Portas abertas

A arquiteta Daniele Grani e Gustavo Duarte, gerente comercial da Tecnoflex em Curitiba, no novo showroom da fábrica (foto: Divulgação)

Prestes a completar 30 anos de mercado, a Tecnoflex, empresa de mobiliário corporativo, abriu as portas da sua fábrica em Quatro Barras (PR), para que os profissionais de arquitetura e decoração conhecessem de perto os processos de desenvolvimento e fabricação dos produtos. A primeira visita, de uma série que está programada para a celebração do aniversário, foi realizada para um grupo de 15 convidados.

Crescimento

Crescer 30% no ano, chegando à marca de 78 unidades franqueadas. Essa é a meta da ORTOPLAN - Especialidades Odontológicas, uma das maiores redes de franquias de clínicas odontológicas do Mercosul. A empresa já contabiliza 21 franquias no Sul do país e acredita que outras 9 possam ser instaladas neste ano. A proximidade com a sede da franqueadora, natural de Foz do Iguaçu (PR), é uma das justificativas para o interesse no local. “Além de solidificar nossa marca na região, a proximidade física com o franqueado é importante para acompanharmos a gestão de perto. Além disso, o franqueado se sente muito mais seguro quando tem uma unidade modelo, na qual se espelhar, por perto”, avalia Dr. Faisal Ismail, sócio-fundador e presidente da rede.

Planos

O Grupo Affari antecipou os planos de expansão para São Paulo. Inicialmente prevista para 2018, a primeira operação física fora do Paraná foi acelerada pela performance do primeiro ano de trabalho do grupo curitibano criado há um ano. O Grupo Affari atua com recrutamento e seleção de representantes comerciais.

Logística

O espaço nos contêineres das principais rotas logísticas do Brasil vem sendo ocupado cada vez mais por produtos com maior valor agregado. Além da diversificação desse mercado, que depende cada vez menos do transporte de grãos, essa mudança revela a crescente adoção de serviços que oferecem mais segurança e previsibilidade no fluxo de cargas. O novo quadro vem sendo registrado pela Brado – líder na movimentação multimodal de contêineres que prevê crescimento de 30% em 2017.

* A Carmelo Fior vai apresentar lançamentos inéditos de suas cinco marcas, Cecafi, Fioranno, Idealle, Arielle e Pisoforte na Expo Revestir 2017, considerada a Fashion Week da construção.

* Os empresários Jean Pierre Lobo e Arthur Di Braschi escolheram o ParkShoppingBarigüi para abrir a primeira unidade em shopping do JPL Burgers. Com previsão de inauguração para março, a tradicional hamburgueria curitibana busca reforçar a marca como opção premium dos sanduíches grelhados.

* Para quem deixou para viajar depois do Carnaval a fim de evitar filas e multidões, a paradisíaca ilha de Anguilla (Caribe) sedia a 27ª edição do Moonsplash, de 9 a 12 de março, na Rendezvous Bay.