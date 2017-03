Feriado de Carnaval teve 133 acidentes e dez mortes nas rodovias estaduais

Nos mais de 12 mil quilômetros de estradas estaduais, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) intensificou a fiscalização as ações preventivas durante o Carnaval. Segundo o relatório do BPRv, houve 133 acidentes com 132 feridos e 10 mortos, além de três atropelamentos neste feriado: no mesmo período do ano anterior foram 127 acidentes, 129 feridos, sete mortos e três atropelamentos. No feriado deste ano os policiais rodoviários emitiram 2.794 autuações de trânsito, 32% a mais que no feriado de 2016, quando foram emitidas 2.112. No feriado deste ano foram feitos 1.468 testes com etilômetros contra 2.335 no Carnaval de 2016.

“Mesmo com o reforço de campanhas educativas e de conscientização em todo o estado, observamos o aumento no número de acidentes e de óbitos, principalmente, nas rodovias estaduais, em comparação com 2016. Vamos intensificar ainda mais nossas fiscalizações e trabalhos educacionais para proporcionar mais segurança aos usuários das vias”, disse o Comandante do BPRv.

Nos cinco dias de feriado (das 14h de sexta-feira até 12h de quarta-feira) em todo o estado, os policiais militares abordaram 29 condutores embriagados, dos quais 18 foram autuados e 11 presos. Para diminuir acidentes cometidos por pessoas embriagadas foram feitos testes etilométricos (1.468) em todo o Paraná.

“Atuamos fortemente com a aplicação de operações com etilômetros, pois nossa maior preocupação foi de trazer mais segurança para as famílias que estavam em deslocamento pelas rodovias estaduais, além de fiscalização do excesso de velocidade. Todas as seis companhias do batalhão estiveram empenhadas e dedicaram-se para evitar acidentes e mortes no trânsito”, afirmou o Comandante do BPRv, tenente-coronel Antônio Zanatta Neto.

A fiscalização do excesso de velocidade durante o feriado de Carnaval também foi intensificada e resultou em 6.599 imagens por radar. No feriado do ano anterior foram 8.964. “Observamos que houve aumento nas infrações de trânsito e de imagens por radar, tendo em vista o comportamento do motorista”, disse o Comandante do BPRv, tenente-coronel Zanatta.

Além de evitar o transporte de materiais ilícitos no estado, como armas e drogas, as ações do BPRv abrangeram a fiscalização de documentos tanto de motoristas como de veículos e cargas, a fim de identificar veículos roubados, furtados ou que estejam com pendências tributárias, cargas sem nota fiscal ou contrabandeadas, e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos condutores. Nesse quesito houve uma redução: 161 veículos retidos em 2016 para 79 neste ano (-50,9%).

Uma novidade para este feriado foi a aplicação de um cão de faro nas abordagens a veículos de passeio e ônibus, para auxiliar as equipes policiais na localização de drogas e substâncias proibidas. O canino atua originalmente na região Norte do estado e esteve empenhado no Litoral do estado durante os dias de Carnaval.