Interpretação de Claudia Abreu é um exemplo a seguir nas novelas

A produção de novelas, no ritmo que existe aqui no Brasil, apesar de todo o exercício preparatório – uma novidade em relação ao passado, muitas vezes não permite aos seus diretores se preocupar mais de perto com o trabalho do ator. Ao contrário do que existe no teatro, onde o próprio tempo permite uma tarefa mais apurada, na televisão isto nunca foi, não é e jamais será possível, ainda mais com elencos que agora normalmente superam a casa de 70 ou 80 pessoas. E por ser, tamanha a quantidade, uma missão impossível, cabe aos próprios atores contribuir e se empenhar na interpretação de tipos os mais diferentes. Alguns, não conseguem, e se repetem, mas outros sempre nos surpreendem com novos desempenhos, completamente diferentes dos anteriores. Um exemplo do bem é a Claudia Abreu. Hoje, ela está em cartaz em dois horários diferentes na Globo. À tarde, na reprise de “Cheias de Charme”, ela é a extravagante, egocêntrica e até grosseira Chayene, só no branco dos olhos parecida com a Helô de “A Lei do Amor”. No caso dela, verifica-se e até poderia ser permitido, sempre repetir o nome da personagem, porque a sua interpretação sempre será diferente.

TV Tudo

Também tem outra

Cabe também um cuidado maior aos autores e diretores nas escolhas dos elencos e definições de algumas personagens. Heloísa Périssé, atualmente em “A Lei do Amor”, que é boa atriz, verifica-se a insistência em repetir a Belinha do “Sob Nova Direção”. Só em “Boogie Oogie” teve a chance de mostrar seu talento e versatilidade.

Chamada no ar

Ainda sem carregar muito na tinta, porque o lançamento só será em 3 de abril, a Globo colocou no ar as primeiras chamadas de “A Força do Querer”, da Glória Perez. Por enquanto só com tomadas que não mostram muito.

Globo renova com família Barbosa

A Globo acaba de renovar contrato com a família Barbosa – entenda-se Benedito, a filha Edmara e o neto Bruno Luperi. O novo compromisso vai até 2020. Benedito, imediatamente após “Velho Chico”, já está às voltas com outro projeto de novela para as 21 horas, enquanto Edmara e seu filho, Bruno, têm projeto para o horário das 6.

Claro que compra

Sobre todo esse barulho em cima da sua Letícia posar para a “Playboy”, Datena diz que tem orgulho da sua filha e tem certeza que será um trabalho digno e honesto como tudo que ela faz. É claro que vai comprar a revista. E até se dispõe posar para a ”G Magazine”. De graça.

Comemoração

A propósito do Datena, desde o final da semana passada ele está em Buenos Aires, comemorando os seus 40 anos de casamento com dona Matilde. Volta amanhã.

Gravações em SP

Iniciadas após o carnaval, as gravações de “Malhação – Viva a Diferença” se estenderão por mais duas semanas em diversos pontos de São Paulo. A estreia foi confirmada para o dia 3 de maio, uma quarta-feira.

Pressão em cima

Programa de entrevistas diário, só quem já fez, sabe as dificuldades. Dificuldades que o Porchat, na Record, começa a sentir na pele. Foram várias as baixas na sua equipe, apesar do pouco tempo no ar. Ele mesmo tem se empenhado em fazer contatos e colaborar com a sua produção.

Interessante isso

Quem assistiu ao jogo domingo, na Globo SP, viu que o primeiro e terceiro gols do São Paulo, na vitória contra o Santo André, foram irregulares. Um, em um impedimento de dois metros, e o outro, também descarado, com a mão. Leonardo Gaciba, que foi um bom árbitro, só depois do replay deu a sua opinião e mandou bala no juiz. Como será que ele fazia quando apitava?

Esquisito

Hermano Henning assinou contrato por mais três meses com o SBT. Vai até o final de abril. Só que desde antes do Carnaval, por orientação de alguém ou do próprio diretor de jornalismo, José Occhiuso, ele nunca foi convocado para mais nada.

A surpresa

Digno de registro ver Carlos Nascimento apresentar o “SBT Brasil” num sábado, como aconteceu neste último final de semana. O que se sabia e se falava na redação é que ele tinha, por contrato, a garantia de nunca entrar nas escalas do sábado. Ou isso não passa de uma mentira ou alguma coisa se modificou.

Divulgação





Destino

Maurício Manieri e Izabelle Stein, casados há 8 anos, exibem as camisetas que estavam usando no dia em que se conheceram, durante entrevista ao “Luciana By Night”, desta terça-feira, na Rede TV!.

Bate – Rebate

Fox colocou no ar as chamadas de “Prata da casa”, série de comédia com Diogo Vilela...

... Mas é uma estreia que só vai acontecer em maio.

O “Pânico” deu uma envenenada no programa, já a partir deste último domingo...

... Além de quadros novos e da volta do Carioca, existiram renovações no grupo das panicats.

O “Jornal da Record” começou a exibir ontem, a série de reportagens que determinou a prisão dos seus repórteres na Venezuela...

... O foco de tudo são os absurdos cometidos com liberações de verbas pelo BNDES.

Patrícia Abravanel voltou das férias e já se colocou à disposição para as primeiras gravações do “Show do Milhão”...

... O programa reestreia neste próximo sábado.

Fluminense e Botafogo, final da Taça Guanabara, com duas torcidas no estádio e direito a disputa em pênalti, foi recorde de audiência na Globo...

... Deu 36 pontos de média e 60% de participação. Uma grandeza.

C’est fini

Já que todo mundo resolveu mexer no “baú” - SBT mostrou gravações antigas da “Praça” e a Globo reprisará “A Grande Família”-, o “Gugu”, na Record, vai mostrar nesta quarta imagens da extinta “Escolinha do Barulho” e fazer um “por onde anda?” do elenco. O jogador Radamés, marido de Viviane Araújo, também estará no programa.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!