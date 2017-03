Site oferece emprego de testador de motel. Saiba como se candidatar

(foto: Divulgação)

O site Guia de Motéis, que divulga estabelecimentos em todo o país, abriu uma vaga de emprego para o cargo de testador de motel. O profissional deverá se hospedar como um cliente normal, inclusive com acompanhante, para avaliar a qualidade dos serviços oferecidos em motéis do Brasil inteiro. A oportunidade é para candidatos de ambos os sexos, e a remuneração é de R$ 2 mil por mês, com carteira assinada. Quem pagará a conta do motel será o site, e a meta é que um estabelecimento seja visitado por dia.

Veja aqui a vaga



Após a hospedagem, esse cliente anônimo terá que preencher relatórios minuciosos que serão entregues ao dono do motel como uma consultoria do Guia de Motéis. Será preciso avaliar aspectos como: decoração, higiene, atendimento, manutenção, gastronomia, etc.



Além do salário, o funcionário terá direito a plano de saúde e odontológico, vale refeição e reembolso de quilometragem. Os pré-requisitos são ter mais de 18 anos e estar cursando (ou ter cursado) faculdade de Hotelaria, Turismo, Administração ou Marketing.



Os interessados podem se inscrever pelo site até o dia 31 de março.