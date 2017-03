Programação do Dia da Mulher tem debate, tecnologia e cinema

As comemorações do Dia da Mulher em Curitiba prometem mobilizar dezenas de pessoas nessa quarta-feira, dia 8. Organizações de diferentes áreas vão realizar eventos para marcar o dia. Na programação, que começa às 8 horas e deve ir até a noite, há oportunidades para aprender coisas novas, discutir temas femininos e assistir filmes sobre o tema. A maior parte dos eventos é gratuita ou de baixo custo e aberta ao público.

Entre as instituições que aderiram ao movimento estão universidades, sindicatos e movimentos sociais.

Na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), o grupo Emílias abrirá o dia com uma oficina de Design Sprint, uma metodologia do Google de desenvolvimento de projetos. A programação da instituição continua às 18 horas, com palestras de profissionais da tecnologia.

Quem quiser uma programação mais cultural pode participar da exibição do Documentário Meu nome é Jacque promovido pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP), na avenida São José, 699, no Cristo Rei. A entrada no evento custa R$ 25,00.

A repressão histórica à sexualidade da mulher é o tema do debate na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que será coordenada pela..., no auditório Thomas Morus, no bloco amarelo. A programação da PUC continua com um show da rapper Luana Hassen e o debate Feminismo Emacipacionista.

Na Universidade Positivo, unidade Praça Osório, das 8 às 12 horas alunos e profissionais deverão discutir conceitos de feminismo, maternidade e a relação de mídia e gênero. Os debates são abertos ao público em geral e são gratuitos. Alunos do curso de jornalismo da instituição estarão também realizando pequenos ensaios fotográficos com mulheres nas ruas no entorno da unidade. Para participar basta procurar a organização, na sala 1102.

Já muitos coletivos e grupos feministas da cidade vão se reunir

na Praça Santos Andrade o dia todo para marcar a data. A programação completa desses grupos você confere abaixo.