Guns n’Roses e The Who virão ao Rock In Rio

(foto: Divulgação)

A organização do Rock In Rio confirmou na noite desta terça-feira (7) que as bandas Guns n’Roses e The Who vão tocar no Rock In Rio 2017. A confirmação foi feita na página oficial do evento no Facebook. As duas vão se apresentar no dia 23 de setembro, um sábado, penúltimo dia do festival – que era, até então, o único dia que não tinha uma atração principal no Palco Mundo.

“Duas das bandas mais influentes de todos os tempos, dois shows de peso na mesma noite. Uma delas, com parte de sua formação clássica. A outra, pela primeira vez na América Latina. Guns N' Roses e The Who sobem ao Palco Mundo no dia 23 de setembro em um dia histórico que promete unir gerações na nova Cidade do Rock”, disse a organização do Rock in Rio, no Facebook.

O Rock in Rio 2017 será de 15 a 24 de setembro e terá nomes como Lady Gaga, Bon Jovi, Aerosmith e Red Hot Chilli Peppers, além de várias bandas e músicos brasileiros. Ingressos estarão à venda a partir do dia 6 de abril, às 19 horas, na Ingresso.com.