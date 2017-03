A Trilha da Chaminé nos Mananciais da Serra é boa opção de lazer

(foto: AEN)

Neste sábado e domingo (11 e 12 de março) a região conhecida como Mananciais da Serra, em Piraquara, está aberta para a população. Junto à Serra do Mar e ao Parque Estadual do Marumbi, o local permite a observação de natureza preservada, ar fresco, muito verde, além de trilhas e caminhadas. Também é possível conhecer no local as primeiras obras de saneamento do estado do Paraná, iniciadas em 1904 e que foram utilizadas para abastecer com água tratada parte da capital e cidades vizinhas até 2014.



Entre as trilhas e passeios dos mananciais, está a Trilha da Chaminé, com 1,5 km de extensão. “O caminho é dentro da mata fechada, com muito verde e até alguns trechos de um antigo calçamento. No final, a trilha abre com muita luminosidade e há uma vista linda, com uma chaminé dentro da Barragem de Piraquara I. Os visitantes imaginam que ali havia uma olaria. Mas, na verdade, era parte do antigo sistema de abastecimento de água que funcionava ali”, explica o técnico em patrimônio histórico da Sanepar, Manoel Santos.



Além da Trilha da Chaminé, o visitante pode conhecer a Estrada do Carvalho (2,5 km), o Santuário São Francisco e a Trilha do Salto (percurso de 1 km). As caminhadas têm duração mínima de uma hora, entre ida e volta.



O programa é ideal para passeios em família ou grupos, a pé ou de bicicleta. As visitas começam às 8h30 e são gratuitas. A entrada é permitida até as 16h. Às 17h30, os passeios são encerrados. É proibida a entrada de animais, assim como deixar lixo no local, nadar, pescar, caçar, recolher animais ou plantas.



Recomenda-se que o visitante use roupa e calçados confortáveis, repelente, proteção para sol ou chuva (os passeios realizam-se mesmo com chuva), e leve máquina fotográfica. É aconselhável levar água e lanche.



Não é necessário agendar a visita para grupos com menos de dez pessoas. Grupos maiores devem fazer agendamento pelos e-mails mananciaisdaserra@sanepar.com.br ou ucsparana@iap.pr.gov.br



O Programa de Visitas aos Mananciais da Serra é realizado pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), Prefeitura Municipal de Piraquara, Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e Parque Estadual do Marumbi. Há local para estacionamento de carros e é necessário fazer um cadastro na entrada.



AGENDA - Em 2017, os Mananciais estarão abertos para visitação pública também nos dias: 8 e 9 de abril, 20 e 21 de maio, 10 e 11 de junho, 8 e 9 de julho, 19 e 20 de agosto, 16 e 17 de setembro, 7 e 8 de outubro, 11 e 12 de novembro e 9 e 10 de dezembro.