Vacina da gripe já tem lista de reserva em Curitiba

Vacina deve começar a chegar em Curitiba em abril (foto: Sesa-PR)

A vacinação contra a gripe deve começar em abril, mas já é possível fazer cadastro e garantir uma dose, especialmente se a pessoa não está dentro do grupo de risco com direito a uma dose gratuita. O Laboratório UInimed, por exemplo, começou o cadastro no início do mês. “A pessoa faz um cadastro prévio no laboratório e é avisada assim que a vacina chegar, tendo preferência na hora de tomar a dose e evitando filas. O pagamento é feito somente na data em que tomar a vacina”, antecipa Milton Zymberg, superintendente da Unimed Laboratório, em Curitiba.

Da mesma forma, entre fevereiro e o começo do mês, O Sesi Paraná abriu o período de adesão à sua campanha de vacinação nas indústrias do Estado. Neste período, as indústrias interessadas em vacinar seus funcionários e familiares deveriam aderir à campanha. Na campanha do ano passado o Sesi imunizou quase 200 mil pesosas.

Seguindo a nova recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), a Unimed oferecerá a vacina contra a gripe com uma nova cepa do vírus Influenza A/H1N1. “Existem inúmeros tipos de vírus influenza A e B e, a cada ano, a OMS recomenda o tipo de vírus que deverá ser contemplado na vacina”, explica Jaime Rocha, infectologista da Unimed Laboratório.

Já a campanha nacional deve ter início no final de abril. As doses devem começar a ser distribuídas pelo Ministério da Saúde aos estados já na primeira quinzena de abril.