Receita Federal recebe 547 declarações do Paraná por hora

Entrega da declaração termina no dia 28 de abril (foto: Agência Brasil)

Até as 17 horas de ontem, 91.966 declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) foram entregues pelos paranaenses. Ontem, completou-se a primeira semana de entrega da declaração, que tem prazo até o dia 28 de abril. O ritmo de entrega tem média de 547 documentos recebidos por hora, o que mostra que muitos devem deixar para a última hora. A estimativa é de que 1,8 milhão paranaenses declarem neste ano.

Neste ritmo de pouco mais de 540 declarações por hora ao final do prazo serão apenas 656 mil declarações entregues. A média estadual vem abaixo da média nacional. Até ontem, cerca de 6% do total estimado para todo o País foi recebido pela Receita Federal. No Paraná o índice mal passava dos 5%.

O prazo de entrega começou no dia 2 e vai até as 23h59min59s de 28 de abril. O programa gerador da declaração está disponível no site da Receita Federal. A declaração do Imposto de Renda é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no ano passado.

Mutirão — Hoje, o professor do curso de Ciências Contábeis da Estácio Curitiba, Celso Oliveira, ministra a palestra “Desmistificando o IRPF”. A palestra faz parte das atividades do Mutirão do Imposto de Renda que a Instituição promove todo ano, oferecendo orientações gratuitas sobre a Declaração Anual de Ajustes de Imposto de Renda.

O mutirão segue no dia 8 de abril, quando professores e alunos do curso estarão de plantão na faculdade para atendimento à comunidade, tirando dúvidas e também ajudando a preencher as declarações dos contribuintes, das 9 às 16 horas. Quem levar toda documentação completa poderá sair de lá com sua declaração feita e enviada para a Receita Federal. Não precisa fazer inscrição prévia para receber o atendimento.