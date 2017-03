Pelo quinto ano consecutivo, UP é melhor universidade privada do Paraná

(foto: Divulgação)

A Universidade Positivo (UP) foi considerada, pela quinta vez consecutiva, a melhor Universidade Privada do Paraná, com nota 4 no Índice Geral de Cursos (IGC), que vai de 1 a 5. Divulgado na última quarta-feira (8) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC), o IGC é o indicador oficial de qualidade das instituições de Educação Superior do Brasil.

Para entrar na categoria de excelência, uma instituição precisa chegar às faixas 4 ou 5 no levantamento. Neste ano, das 2.109 instituições avaliadas, apenas 1,1% conquistaram nota máxima; 16,6% nota 4; 67% nota 3; 14,4% nota 2; e 0,4% nota 1. Algumas instituições (0,4%) ficaram sem conceito, por problemas na aplicação do exame ou mudança de metodologia. Segundo o MEC, as públicas obtiveram desempenho melhor: 28% conseguiram conceito 4 e 4,9% conceito 5. Entre as particulares, os números foram 15% e 0,6%, respectivamente.

O índice é calculado anualmente e leva em conta, entre outros, a qualidade dos cursos de graduação, por meio do Conceito Preliminar de Curso (CPC), e também o conceito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que mede o desempenho na pós-graduação (mestrado e doutorado) das instituições. A avaliação foi realizada com base em resultados levantados em 2015.

Cada área do conhecimento é avaliada de três em três anos pelo Enade. Por isso, o IGC divulgado agora leva em conta os cursos analisados nos últimos 3 anos. Em 2015, foram classificados cursos de graduação de Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Design, Direito, Psicologia, Relações Internacionais, Secretariado Executivo, Teologia e Turismo. Além dos cursos tecnológicos de Comércio Exterior, Design de Interiores, Design de Moda, Design Gráfico, Gastronomia, Gestão Comercial, Gestão da Qualidade, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Gestão Pública, Logística, Marketing e Processos Gerenciais.

Cursos em Destaque

Os cursos de Direito, Psicologia e Jornalismo da Universidade Positivo foram considerados pelo MEC os melhores de Curitiba entre instituições públicas e privadas. Já o curso de Economia é o quinto melhor do Brasil entre públicas e privadas, além do melhor de Curitiba. Além disso, os cursos superiores de tecnologia (tecnólogos) em Marketing e Processos Gerenciais foram considerados os melhores de Curitiba, também entre públicas e privadas.

De acordo com o reitor da Universidade Positivo, professor José Pio Martins, o Ministério da Educação (MEC) supervisiona as instituições com o olhar sobre três pontas: estrutura física, projeto pedagógico e corpo docente. “Esses itens são todos muito óbvios, mas merecem toda nossa atenção. É importante nos atermos aos detalhes”, diz.

Ele destaca a constante busca da Universidade pelos melhores profissionais de mercado, as ferramentas oferecidas para que o desempenho seja o melhor possível e para que o ensino vá além dos limites da sala de aula. “Na formação universitária, a prática faz toda a diferença – e ela se faz no laboratório e nas comunidades, em todos os cursos. O desafio das instituições de ensino não está apenas em construir a infraestrutura adequada, mas também em mantê-la atualizada. Buscar a excelência no limite de nossas forças é o princípio da Universidade Positivo”, revela Pio Martins.

Para o Pró-Reitor Acadêmico da UP, professor Carlos Longo, o resultado, melhor que do triênio passado, é reflexo da postura adotada pela instituição nos últimos anos. “O nosso objetivo é ser a melhor universidade em todos os aspectos. Por isso, o investimento no corpo docente foi a grande responsável pelo resultado deste ano”, afirma. Segundo Longo, todos os cursos avaliados tiveram evolução nas notas. “Prezamos pelo melhor ensino aos nossos alunos, assim, a dedicação exclusiva dos professores e a titulação é essencial, estando em consonância com nossos objetivos. Um deles é preparar pessoas melhores para o mundo e profissionais competentes para o mercado de trabalho”, completa.

Sobre a Universidade Positivo - A Universidade Positivo (UP) concentra, na Educação Superior, a experiência educacional de mais de quatro décadas do Grupo Positivo. A instituição teve origem em 1988 com as Faculdades Positivo, que, dez anos depois, foram transformadas no Centro Universitário Positivo (UnicenP). Em 2008, foi autorizada pelo Ministério da Educação a ser transformada em Universidade. Atualmente, oferece 58 cursos de Graduação presenciais (31 cursos de Bacharelado e Licenciatura e 27 Cursos Superiores de Tecnologia), três programas de Doutorado, quatro programas de Mestrado, centenas de programas de Especialização e MBA e dezenas de programas de Extensão. A UP conta com sete unidades em Curitiba, além de polos de Educação à Distância (EAD) em 22 cidades espalhadas pelo Brasil. É considerada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) a melhor universidade privada do Paraná, pelo quinto ano consecutivo.